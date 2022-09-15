Американская психолог рассказала, на что стоит обратить внимание

Для того чтобы понять, как долго продлится ваш роман с возлюбленным, необязательно идти к гадалке, достаточно внимательно присмотреться к вашим отношениям. Калифорнийская психолог Кети Никлсон назвала четыре признака, которые на 90% приводят к расставанию. Даже, если эти признаки порой кажутся несерьезными со временем приведут к большим проблемам. Об этом психолог рассказала в соцсети TikTok.

Признаки, которые ведут к расставанию:

Чрезмерная критика. Если вы будете черезмерно и активно критиковать действия или чувства вашего партнера, то у него возникнут сомнения в искренности ваших отношений. Критика может восприниматься партнером как неприятие, поэтому со временем отношения могут ухудшиться.

Если вы будете черезмерно и активно критиковать действия или чувства вашего партнера, то у него возникнут сомнения в искренности ваших отношений. Критика может восприниматься партнером как неприятие, поэтому со временем отношения могут ухудшиться. Презрение. А это, по словам Никлсон, «настоящий яд для отношений», потому что презрение – это намеренное стремление обидеть вторую половинку. Человек не сможет быть счастлив в отношениях, если ему постоянно указывают на его неполноценность.

А это, по словам Никлсон, «настоящий яд для отношений», потому что презрение – это намеренное стремление обидеть вторую половинку. Человек не сможет быть счастлив в отношениях, если ему постоянно указывают на его неполноценность. Отстраненность. Порой желание отстраниться от проблем – это единственная возможность успокоиться и избежать истерик. Но такой «побег» от разговора может сильно обидеть собеседника. Когда партнер не желает говорить и просто уходит – человек чувсвует себя непонятым и брошенным.

Порой желание отстраниться от проблем – это единственная возможность успокоиться и избежать истерик. Но такой «побег» от разговора может сильно обидеть собеседника. Когда партнер не желает говорить и просто уходит – человек чувсвует себя непонятым и брошенным. Упрямость. Эта черта также плохой помощник в построении как романтических, так и дружеских, ведь в случае разногласий с человеком будет сложно прийти к компромиссу и помириться. Когда упрямится чужой человек, многие люди не обращают на это внимание, а вот упрямство близкого может сильно обидеть. Партнер может почувствовать себя неинтересным для своего возлюбленного.

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