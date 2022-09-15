К гадалке не ходи: 4 признака, которые свидетельствуют о расставании
Американская психолог рассказала, на что стоит обратить внимание
Для того чтобы понять, как долго продлится ваш роман с возлюбленным, необязательно идти к гадалке, достаточно внимательно присмотреться к вашим отношениям. Калифорнийская психолог Кети Никлсон назвала четыре признака, которые на 90% приводят к расставанию. Даже, если эти признаки порой кажутся несерьезными со временем приведут к большим проблемам. Об этом психолог рассказала в соцсети TikTok.
Признаки, которые ведут к расставанию:
- Чрезмерная критика. Если вы будете черезмерно и активно критиковать действия или чувства вашего партнера, то у него возникнут сомнения в искренности ваших отношений. Критика может восприниматься партнером как неприятие, поэтому со временем отношения могут ухудшиться.
- Презрение. А это, по словам Никлсон, «настоящий яд для отношений», потому что презрение – это намеренное стремление обидеть вторую половинку. Человек не сможет быть счастлив в отношениях, если ему постоянно указывают на его неполноценность.
- Отстраненность. Порой желание отстраниться от проблем – это единственная возможность успокоиться и избежать истерик. Но такой «побег» от разговора может сильно обидеть собеседника. Когда партнер не желает говорить и просто уходит – человек чувсвует себя непонятым и брошенным.
- Упрямость. Эта черта также плохой помощник в построении как романтических, так и дружеских, ведь в случае разногласий с человеком будет сложно прийти к компромиссу и помириться. Когда упрямится чужой человек, многие люди не обращают на это внимание, а вот упрямство близкого может сильно обидеть. Партнер может почувствовать себя неинтересным для своего возлюбленного.
@drkathynickerson These are known as Gottman’s Four Horsemen. Do you struggle with any of these? #affairs #affairrecovery #cheating #relationshipadvice #marriageadvice ♬ original sound - Dr Kathy Nickerson
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