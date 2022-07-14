ТОП-3 пары знаков зодиака, которые не уживаются вместе
Представителям этих знаков зодиака сложно найти подход друг к другу. У них разные взгляды на жизнь, но похожие черты характера. Таким людям не стоит работать вместе или создавать союзы.
Овен — Козерог
Представители этих знаков не уступают друг другу по упрямству. Не один из них не захочет искать компромисс в конфликтной ситуации. Брак Овна и Козерога, а также их общий бизнес обречены на провал.
Близнецы — Скорпион
Если Близнецы общительны и спокойны, то Скорпионы зачастую бывают слишком напористы и агрессивны. В браке им будет сложно, ведь свободолюбивым Близнецам не просто ужиться с ревнивыми Скорпионами.
Телец — Лев
У обоих есть лидерские качества и оба хотят быть в центре, что, конечно же, мешает им уживаться вместе. Вдобавок ко всему их публичные ссоры и конфликты раздражают окружающих.
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