Жить под одной крышей для них — не самая удачная идея

Представителям этих знаков зодиака сложно найти подход друг к другу. У них разные взгляды на жизнь, но похожие черты характера. Таким людям не стоит работать вместе или создавать союзы.

Овен — Козерог

Представители этих знаков не уступают друг другу по упрямству. Не один из них не захочет искать компромисс в конфликтной ситуации. Брак Овна и Козерога, а также их общий бизнес обречены на провал.

Близнецы — Скорпион

Если Близнецы общительны и спокойны, то Скорпионы зачастую бывают слишком напористы и агрессивны. В браке им будет сложно, ведь свободолюбивым Близнецам не просто ужиться с ревнивыми Скорпионами.

Телец — Лев

У обоих есть лидерские качества и оба хотят быть в центре, что, конечно же, мешает им уживаться вместе. Вдобавок ко всему их публичные ссоры и конфликты раздражают окружающих.

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