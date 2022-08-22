Андрей Рыбак женился на девушке, из-за которой покинул шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной
Звезда «Лиги смеха» и его возлюбленная Алина Смирнова сыграли свадьбу
Известный украинский юморист и радиоведущий Андрей Рыбак сыграл свадьбу с девушкой, с которой закрутил роман еще до участия в первом сезоне «Холостячки» с актрисой Ксенией Мишиной.
Читайте также: Звездные мамы с дочерями на красных дорожках: ТОП-10 семейных выходовШоумен и его возлюбленная, модель Алина Смирнова официально стали мужем и женой 20 августа. Пара отпраздновала свадьбу в одном из столичных заведений на крыше пентхауса.
Среди гостей были участники «Холостячки» Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата. Ведущим церемонии став Андрей Черновол.
Смотрите первые кадры со свадьбы Андрея Рыбака:
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