Звезда «Лиги смеха» и его возлюбленная Алина Смирнова сыграли свадьбу

Андрей Рыбак женился на девушке, из-за которой покинул шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной instagram.com/rybak_sydney

Известный украинский юморист и радиоведущий Андрей Рыбак сыграл свадьбу с девушкой, с которой закрутил роман еще до участия в первом сезоне «Холостячки» с актрисой Ксенией Мишиной.

Читайте также: Звездные мамы с дочерями на красных дорожках: ТОП-10 семейных выходов

Шоумен и его возлюбленная, модель Алина Смирнова официально стали мужем и женой 20 августа. Пара отпраздновала свадьбу в одном из столичных заведений на крыше пентхауса.

Среди гостей были участники «Холостячки» Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата. Ведущим церемонии став Андрей Черновол.

Смотрите первые кадры со свадьбы Андрея Рыбака:

Свадьба Андрея Рыбака и Алины Смирновой instagram.com/aleksey_trygubenko

Свадьба Андрея Рыбака и Алины Смирновой instagram.com/rybak_sydney

Свадьба Андрея Рыбака и Алины Смирновой instagram.com/kov2nenko

Свадьба Андрея Рыбака и Алины Смирновой ©instagram.com/tarmaks

Вам будет интересно прочитать на Ivona: