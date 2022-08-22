На выходных пара устроила еще одну свадебную церемонию

Кто из знаменитостей посетил роскошную свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека Getty Images

Голливудские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спустя месяц после тайной свадьбы в Лас-Вегасе снова поженились. На этот раз влюбленные устроили 20 августа торжественную церемонию в кругу самых близких друзей и родственников в особняке Аффлека в Райзборо (Джорджия).

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На вторую свадьбу Дженнифер выбрала роскошное белое платье Ralph Lauren couture, а ее возлюбленный нарядился в черно-белый смокинг. А своих гостей Бен и Джен попросили одеться во все белое.

Западным таблоидам удалось выяснить, кто же из знаменитостей получил приглашение на вторую свадьбу Лопес и Аффлека. Так, по данным издания Just Jared на праздновании были замечены:

Американский актер Мэтт Деймон с женой-аргентинкой Лусиана

Агент по поиску талантов Патрик Уайтселл и его жена Пиа Миллер

Американский режиссер, актер и создатель кинокомпании View Askew Productions и его супруга Дженнифер

Актер Джейсон Мьюз и его жена Джордан Монсанто

Ведущий подкаста Джей Шетти с женой Радхи Девлукией Шетти (Кстати, Шетти провел свадебную церемонию).

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Бывшая супруга Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер, с которой у нее дружеские отношения, на свадьбе не появилась. А вот трое общих детей приехали поддержать звездного отца. Церемонию пропустил и младший брат Бена Кейси Аффлек из-за «родительских обязанностей дома». Однако, Кейси в Инстаграм поздравил Лопес с тем, что она стала членом семьи Аффлеков.

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