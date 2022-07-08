Звездные супруги отметили годовщину брака

Известный украинский комик и ведущий Евгений Кошевой и его жена, танцовщица Ксения Кошевая отпраздновали хрустальную свадьбу. По случаю 15-й годовщины супружеской жизни звездная пара решила поделиться с подписчиками снимком со своей свадьбы.

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Редкий кадр обнародовала в Инстаграм-сторис Ксения, а Евгений сделал репост публикации. На снимке звезда «Квартала 95» запечатлен в светлом костюме. На момент свадьбы ему было 24 года.

Возлюбленная юмориста выбрала для церемонии белое платье на бретелях, перчатки в сетку и белую вуаль.

«15 лет!!! В богатстве и бедности, в горе и в радости, в подвале и на воле, в мирное время и в войну люблю тебя, мой Евгений», — поздравила мужа с праздником Ксения.

Фото со свадьбы Евгения Кошевого instagram.com/yalta_k

Напомним, что у Кошевых в браке родилось две дочери — в 2008 году Варвара, а в 2014-м Серафима.

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