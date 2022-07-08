Звездные полиглоты: cколько языков знают знаменитости
Эти голливудские знаменитости могут свободно говорить на нескольких иностранных языках. Ivona рассказывает, сколько языков знают Натали Портман, Том Хиддлстон, Моника Белуччи и другие звездные полиглоты.
Джоди Фостер
Звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер владеет французским, итальянским, немецким и испанским. Знаменитость даже неоднократно дублировала своих киногероинь для французского проката.
Том Хиддлстон
Читайте также: На зависть Пэрис: Ники Хилтон в третий раз стала мамойИсполнителю роли Локи в киновселенной Marvel во время учебы в вузе с легкостью давались иностранные языки. Актер закончить Итонский колледж с блестящим знанием испанского, итальянского, французского и греческого. Кроме того, Том может сказать несколько фраз на немецком, шведском, русском, китайском и даже корейском языках.
Люси Лью
Звезда сериалов «Элементарно» и «Почему женщины убивают» родилась в семье эмигрантов из Тайваня и до школьного возраста общалась только на китайском. Позже она безупречно выучила английский, а в университете освоила еще и японский.
Вигго Мортенсен
Настоящим рекордсменом среди звездных полиглотов является актер трилогии «Властелин колец» Вигго Мортенсен. Исполнитель роли Арагорна знает семь иностранных языков. Актер родился в семье американца и датчанки. Поэтому с самого детства был билингвом. В юном возрасте он жил в Венесуэле, где выучил испанский. Но на этом Вигго не остановился и овладел французским, итальянским, арабским и норвежским.
Диана Крюгер
Актриса Диана Крюгер считает иностранные языки своим хобби. Помимо родного немецкого, звезда знает французский (язык ее экс-мужа Гийома Кане), английский, португальский, испанский и итальянский.
Пенелопа Крус
Испанская красотка Пенелопа Крус может свободно разговаривать сразу на четырех языках. Кроме родного испанского, актриса владеет английским, итальянским и французским.
Натали Портман
Голливудская кинозвезда имеет израильское происхождение. Поэтому с раннего детства разговаривала на иврите. Кроме того, в юном возрасте она освоила английский и даже арабский. Также Портман владеет немецким, японским и французским. Последний актриса решила изучить, когда встретила своего будущего мужа, французского танцора Бенджамина Мильпье.
Кристоф Вальц
Звезда фильмов «Бесславные ублюдки» и «007: Спектр», австрийский актер Кристоф Вальц, кроме родного немецкого, знает еще английский, французский и итальянский языки.
Роуз Макгоуэн
Актриса сериала «Зачарованные» родилась в Италии и до пяти лет совсем не говорила на английском. Со временем кинозвезда освоила не только язык Голливуда, но и французский и испанский.
Моника Беллуччи
Итальянка по происхождению Моника Беллуччи снимается в англо- и франкоязычных картинам, благодаря знания этих двух языков. Также актриса неплохо говорит на персидском и испанском.
Автор: Наталия Коваленко
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