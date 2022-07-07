Из-за болезни актора многие считают отчужденным

Голливудский актер Брэд Питт признался, что страдает от лицевой слепоты (прозопагнозия), однако многие из его окружения не верят, что такая болезнь вообще существует.

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Как пишет издание Daily Mail , 58-летняя кинозвезда рассказал, что он не способен узнавать лица. Как и многие люди с такой же болезнью, Брэд использет альтернативные способы распознавания, например, по походке, прическе, голосу или стилю одежды.

Интересно, что Питт долгое время считает себя больным, но ни разу не обращался к медикам, чтобы подтвердить диагноз. Знаменитость беспокоится о том, что его лицевая слепота привела к тому, что многие называют его отчужденым или отстраненым от людей.

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