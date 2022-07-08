Дочь Поляковой приняли на музыкальный факультет иностранного вуза
Старшая дочь популярной украинской исполнительницы Оли Поляковой, 17-летняя Маша Полякова, которая сейчас живет с младшей сестрой Алисой у маминой подруги Ники Белоцерковской во Франции, поделилась с подписчиками радостной новостью.
Читайте также: На зависть Пэрис: Ники Хилтон в третий раз стала мамойДевушка рассказала, что получила возможность стать студенткой одного из иностранных вузов. В Инстаграм-сторис Маша показала приглашение на поступление на музыкальный факультет.
«Дорогая Мария, поздравляем. Мы рассмотрели вашу заявку и рады предложить вам безоговорочное место в следующей программе: FT BMUS MUSIC WITH FOUNDATION на год (интегрированная степень). Год поступления: сентябрь 2022», — написано в электронном послании.
В письме не говорится, куда именно поступила Полякова-младшая. Однако, там сообщается, что Маше нужно войти в свой аккаунт на сайте UCAS, чтобы принять предложение. UCAS — это онлайн-служба подачи заявок на поступление в университеты и колледжи Великобритании. Скорее всего, девушка будет учится в лондонском вузе Голдсмитс.
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