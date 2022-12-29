Упрек артистам, которые хвастаются тачками и деньгами: рэперы презентовали сатирический трек
LIL CHIPSIK и «LYO HAN» посмеялись над известными звездами, которые кичатся на публику
Популярный, а главное, юный рэпер LIL CHIPSIK и его коллега LYO HAN презентовали одноименную песню «На тренле», в которой высмеяли «понты». Слова к песне и музыку подростки написали самостоятельно.
Основная цель работы – упрекнуть некоторых артистов, которые на публику хвалятся «тачками», женщинами и деньгами.
Феномен юных тиктокеров 10-12 лет состоит в том, что им удалось привлечь немалую аудиторию: бабушки и женщины старшего возраста, которые следят за ними в соц.сетях, пишут им письма и комментарии.
В клипе присутствуют бабушки в украинских платках и вышиванках, в их руках детские пистолеты. Это сатира и высмеивание кумиров миллионов.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Рождественский хит Мэрайи Кэри установил новый рекорд по прослушиваниям
- Смешные мемы на новогоднюю тематику в Украине: смех до слез!