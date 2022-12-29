LIL CHIPSIK и «LYO HAN» посмеялись над известными звездами, которые кичатся на публику

Популярный, а главное, юный рэпер LIL CHIPSIK и его коллега LYO HAN презентовали одноименную песню «На тренле», в которой высмеяли «понты». Слова к песне и музыку подростки написали самостоятельно.

Основная цель работы – упрекнуть некоторых артистов, которые на публику хвалятся «тачками», женщинами и деньгами.

Феномен юных тиктокеров 10-12 лет состоит в том, что им удалось привлечь немалую аудиторию: бабушки и женщины старшего возраста, которые следят за ними в соц.сетях, пишут им письма и комментарии.

В клипе присутствуют бабушки в украинских платках и вышиванках, в их руках детские пистолеты. Это сатира и высмеивание кумиров миллионов.

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