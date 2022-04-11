Дженнифер Лопес намекнула на помолвку с Беном Аффлеком спустя 19 лет после расставания

Свадьба не за горами: Лопес засветила помолвочное кольцо от Аффлека Getty Images

Звездная парочка Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят снова пожениться. 52-летняя певица уже намекнула фанатам, что она и 49-летний актер во второй раз обручились.

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На своем сайте On the Jlo Дженнифер обнародовала короткое видео, где она демонстрирует на камеру кольцо с зеленым бриллиантом. Позже ролик появился на фанатских страницах в соцсетях.

Кроме того, в Инстаграм артистка разместила видео, где она говорит: «У меня есть действительно захватывающая и особенная история, которой я хочу поделиться». Публикацию знаменитость подписала как «Важное объявление».

Напомним, что Лопес и Аффлек впервые отпраздновали помолвку в ноябре 2002 года. Пара отменила свадьбу всего за день до церемонии, которая должна была состояться 14 сентября 2003 года.

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