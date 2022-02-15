Кортни Кокс из «Друзей» показала бойфренда, который моложе ее на 12 лет
С кем встречается исполнительница роли Моники Геллер
Популярная американская актриса, которая украинскому зрителю известна по ролям Гэйл Уэзерс в серии фильмов «Крик» и Моники Геллер в сериале «Друзья», показала мужчину, в которого влюблена.
Читайте также: «Родился на Сретение»: Александр Пономарев показал фото с сыномПо случаю Дня святого Валентина 57-летняя кинозвезда обнародовала в Инстаграме несколько селфи со своим возлюбленным. Кокс встречается с музыкантом британской рок-группы Snow Patrol Джонни Макдейдом.
«Люблю своего Валентина», — подписала романтические кадры Кортни.
Известно, что актриса старше своего бойфренда на 12 лет. Роман пара закрутила еще 9 лет назад. В 2014 году они обручились, но спустя 5 лет разорвали помолвку. При этом Кокс и Макдейд продолжают состоят в любовных отношениях.
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