С кем встречается исполнительница роли Моники Геллер

Кортни Кокс из «Друзей» показала младшего на 12 лет бойфренда Getty Images

Популярная американская актриса, которая украинскому зрителю известна по ролям Гэйл Уэзерс в серии фильмов «Крик» и Моники Геллер в сериале «Друзья», показала мужчину, в которого влюблена.

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По случаю Дня святого Валентина 57-летняя кинозвезда обнародовала в Инстаграме несколько селфи со своим возлюбленным. Кокс встречается с музыкантом британской рок-группы Snow Patrol Джонни Макдейдом.

«Люблю своего Валентина», — подписала романтические кадры Кортни.

Известно, что актриса старше своего бойфренда на 12 лет. Роман пара закрутила еще 9 лет назад. В 2014 году они обручились, но спустя 5 лет разорвали помолвку. При этом Кокс и Макдейд продолжают состоят в любовных отношениях.

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