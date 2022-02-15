«Родился на Сретение»: Александр Пономарев показал фото с сыном
Певец поздравил наследника с днем рождения
Народный артист Украины Александр Пономарев, который был первым представителем нашей страны на песенном конкурсе Евровидение, поделился милым снимком со своим сыном Александром-младшим.
Читайте также: Вышла замуж в спортивном костюме: архивное фото Анастасии Приходько из ЗАГСаПоводом для обнародования кадра стал день рождения наследника певца. Пономарев отметил, что его сын родился в большой церковный праздник — Сретение Господне. Сегодня мальчику исполнилось 15 лет.
«Мой Саша родился на Сретение Господне! Сегодня ему 15! Будь мне настоящим мужчиной и добрым воином Божьим! Многая и Благая лета», — подписал семейное фото Александр.
Смотрите, как выглядит единственный сын Александра Пономарева:
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