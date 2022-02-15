Певец поздравил наследника с днем рождения

«Родился на Сретение»: Александр Пономарев показал фото с сыном instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины Александр Пономарев, который был первым представителем нашей страны на песенном конкурсе Евровидение, поделился милым снимком со своим сыном Александром-младшим.

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Поводом для обнародования кадра стал день рождения наследника певца. Пономарев отметил, что его сын родился в большой церковный праздник — Сретение Господне. Сегодня мальчику исполнилось 15 лет.

«Мой Саша родился на Сретение Господне! Сегодня ему 15! Будь мне настоящим мужчиной и добрым воином Божьим! Многая и Благая лета», — подписал семейное фото Александр.

Смотрите, как выглядит единственный сын Александра Пономарева:

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