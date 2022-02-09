Подборка чисто мужских гаджетов со скидками и возможностью выиграть украшение для себя любимой

Наконец-то приближается этот прекрасный праздник — День Валентина, и главный вопрос никто не отменял: ну что же такое подарить, чего еще никто не дарил, и чтобы любимый порадовался и пользовался в будущем?

Без паники! Вот вам чек-лист актуальных подарков плюс приятный бонус в виде золотого кулона ТМ «Золотий вік» — читайте до конца.

Смарт-часы

Подари ему HUAWEI Watch GT 2 Sport Black. Имеют 96 спортивных режимов на выбор, а датчики для отслеживания здоровья: измерение пульса, качества сна, уровня кислорода в крови – помогут близкому человеку всегда быть в форме. Еще из полезного: приятный внешний вид, яркий дисплей, корпус из нержавеющей стали. Ремешок, идущий в комплекте, легко заменить на любой другой по своему вкусу.

Смартфон

Часто мужчина привязан к своему старенькому телефону, хотя и мечтает о новом. Сделай этот решительный шаг за него, и он будет очень благодарен. Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite 5G 8/128GB Truffle Black обладает интеллектуальной системой трех камер, основная камера 64 Мп делает потрясающие фото и детализированные видео 4К. Быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 780G и мощная батарея позволят всегда быть на связи. Стандарт 5G в разы увеличивает скорость передачи данных, так что программы и интернет будут просто «летать». Этот смартфон можно купить к празднику в Фокстрот с выгодой в 1500 грн.

Электростанок для бритья с триммером

Для мужчины такой гаджет — это как для женщины фен и плойка. Необходим! Электростанок PHILIPS OneBlade Pro QP6530/15 поддерживает технологию OneBlade, позволяющую выполнять эффективную стрижку бороды и стайлинг щетины. Справится с любой длиной волос. Приобрести можно на foxtrot.ua с внушительной скидкой.

Электрическая зубная щетка

Белоснежная улыбка порадует любого мужчину и придаст ему уверенности в себе. Электрическая зубная щетка PHILIPS Gemini 3100 работает с мощными вибрациями щетинок, за счет чего микропузырьки запускаются глубоко между зубами и вдоль линии десен, чтобы создать ощущение свежести. Клинически доказано, что эта щетка удаляет в три раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

Подарочный сертификат

Если сомневаешься, что подарить ему ко Дню влюбленных, есть простое решение — подарочная карта Фокстрот. Самостоятельно выбираешь сумму номинала от 100 грн, а приобрести и использовать эту карту можно как в магазине, так и онлайн.

Больше вариантов подарков ищи в Фокстрот со скидками до 50%. К тому же, при покупке любых товаров там на общую сумму от 1000 грн одним чеком ты получишь промокод с разовой скидкой на приобретение товаров в сети магазинов ТМ «Золотой век» и в интернет-магазине zolotoyvek.ua.

А еще среди всех зарегистрированных покупателей разыграют 100 золотых кулонов! Акция действует с 3 по 16 февраля 2022г. Подробности узнавай в магазинах сети и на foxtrot.ua.

Гідні подарунки для нього на День святого Валентина

Підбірка чисто чоловічих гаджетів зі знижками та можливістю виграти прикрасу для себе коханої.

Нарешті наближається це чудове свято — День Валентина, і головне питання ніхто не скасовував: ну що ж таке подарувати, чого ще ніхто не дарував, і щоб коханий порадувався та користувався у майбутньому?

Без паніки! Ось вам чек-лист актуальних подарунків плюс приємний бонус у вигляді золотого кулона ТМ «Золотий вік» — читайте до кінця.

Смарт-годинник

Подаруй йому HUAWEI Watch GT 2 Sport Black. Має 96 спортивних режимів на вибір, а датчики для відстеження здоров'я: вимірювання пульсу, якості сну, рівня кисню в крові – допоможуть близькій людині завжди бути у формі. Ще з корисного: приємний зовнішній вигляд, яскравий дисплей, корпус із нержавіючої сталі. Ремінець, що йде в комплекті, легко замінити на будь-який інший на свій смак.

Смартфон

Часто чоловік прив'язаний до свого старенького телефону, хоч і мріє про новий. Зроби цей рішучий крок за нього, і він буде дуже вдячний. Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite 5G 8/128GB Truffle Black має інтелектуальну систему трьох камер, основна камера 64 Мп робить приголомшливі фото і деталізовані відео 4К. Швидкий процесор Qualcomm Snapdragon 780G та потужна батарея дозволять завжди бути на зв'язку. Стандарт 5G в рази збільшує швидкість передачі даних, так що програми та інтернет просто «літатимуть». Цей смартфон можна купити до свята у Фокстрот з вигодою в 1500 грн.

Електростанок для гоління з тримером

Для чоловіка такий гаджет — це, як для жінки фен та плойка. Потрібний! Електростанок PHILIPS OneBlade Pro QP6530/15 підтримує технологію OneBlade, що дозволяє виконувати ефективну стрижку бороди та стайлінг щетини. Впорається з будь-якою довжиною волосся. Придбати можна на foxtrot.ua з відчутною знижкою.

Електрична зубна щітка

Біла посмішка порадує будь-якого чоловіка і надасть йому впевненості у собі. Електрична зубна щітка PHILIPS Gemini 3100 працює з потужними вібраціями щетинок, за рахунок чого мікробульбашки запускаються глибоко між зубами та вздовж лінії ясен, щоб створити відчуття свіжості. Клінічно доведено, що ця щітка видаляє втричі більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

Подарунковий сертифікат

Якщо сумніваєшся, що подарувати йому до Дня закоханих, є просте рішення — подарункова карта Фокстрот. Самостійно вибираєш суму номіналу від 100 грн, а придбати та використовувати цю картку можна як у магазині, так і онлайн.

Більше варіантів подарунків шукай у Фокстрот зі знижками до 50%. До того, ж при покупці будь-яких товарів там на загальну суму від 1000 грн одним чеком ти отримаєш промокод з разовою знижкою на придбання товарів у мережі магазинів ТМ «Золотий вік» та в інтернет-магазині zolotoyvek.ua.

А ще серед усіх зареєстрованих покупців розіграють 100 золотих кулонів! Акція діє з 3 до 16 лютого 2022 р. Подробиці дізнавайся в магазинах мережі та на foxtrot.ua.

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