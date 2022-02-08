Любовь в воздухе: ТОП-10 лучших идей маникюра на 14 февраля
Подборка лучших идей для дизайна ногтей ко Дню влюбленных
Читайте также: Макияж на День влюбленных: 5 главных трендовДо Дня всех влюбленных осталось совсем чуть-чуть и если с праздничным нарядом и макияжем вы уже определились, тогда самое время подумать о маникюре. Тем более, стильный маникюр всегда привлекает к себе внимание. День святого Валентина — праздник любви и нежности. Цветовая палитра может быть самой разнообразной, но символические цвета — красный, розовый, алый и другие подобные оттенки.
Беспроигрышный вариант маникюра на 14 февраля — небольшие красные сердечки поверх молочного или светло-розового лака. «Красная классика» присутствует практически в каждом варианте. Не бойтесь добавлять акценты в виде блесток или серебристых полосок. Подготовили для вас подборку из 10 красивых идей, чтобы вам легче было определиться.
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