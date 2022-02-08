Подборка лучших идей для дизайна ногтей ко Дню влюбленных

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До Дня всех влюбленных осталось совсем чуть-чуть и если с праздничным нарядом и макияжем вы уже определились, тогда самое время подумать о маникюре. Тем более, стильный маникюр всегда привлекает к себе внимание. День святого Валентина — праздник любви и нежности. Цветовая палитра может быть самой разнообразной, но символические цвета — красный, розовый, алый и другие подобные оттенки.

Беспроигрышный вариант маникюра на 14 февраля — небольшие красные сердечки поверх молочного или светло-розового лака. «Красная классика» присутствует практически в каждом варианте. Не бойтесь добавлять акценты в виде блесток или серебристых полосок. Подготовили для вас подборку из 10 красивых идей, чтобы вам легче было определиться.

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