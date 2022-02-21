Герцог Кембриджский устроил жене романтический сюрприз

Что принц Уильям подарил Кейт Миддлтон на День святого Валентина Getty Images

Одни из самых занятых членов королевской семьи Великобритании и многодетные родители Кейт Миддлтон и принц Уильям все-таки нашли время, чтобы отпраздновать День всех влюбленных.

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Издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера рассекретило, что герцог Кембриджский устроил супруге приятный сюрприз. Уильям порабовал Кейт огромной коробкой, в которой она нашла букет из пятидесяти ярко-алых роз.

Трое детей пары — 8-летний принц Джордж, 6-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний принц Луи — также помогли сделать этот день особенным, подарив своим родителям «валентинки ручной работы», которые они сделали в школе.

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