Признания могут быть скомканными, неуверенными или наоборот хорошо подготовленными

Совсем скоро украинцы будут отмечать День святого Валентина – время романтики и признаний любви. Ivona решила узнать, как признаются в любви разные знаки зодиака: от кого стоит ждать широких жестов, а у кого признание придется вытягивать клещами.

Как признаются в любви Овны

Слова любви от Овна можно услышать неожиданно и в совсем не подходящей для этого обстановке. Хотя так бывает не всегда, порой и Овнов накрывает волна романтики, так что они могут сделать весьма романтичное признание с цветами, свечами и прочей мимишностью. Кстати, робеть и заикаться, произнося те самые важные слова, Овны не будут. Ведь они настолько уверены в себе, что рассчитывают сразу же услышать ответное «люблю».

Как признаются в любви Тельцы

Тельцы признаются в любви, когда готовы перейти на новый уровень отношений или даже связать себя узами брака. Поэтому признание любви проходит в официальной обстановке, а объект любви помимо слов получит материальное подтверждение чувств.

Как признаются в любви Близнецы

А Близнецам признаться в любви, как раз плюнуть. Эти слова не несут важного смысла для них, поэтому они могут произносить, когда им это выгодно, чтобы добиться определенного результата или же поблагодарить за оказанную услугу.

Как признаются в любви Раки

Прежде чем рассказать о своих чувствах Раки должны сами проверить глубину своих чувств и убедиться, что это то, чем кажется. Поэтому, если Рак озвучил вам эти заветные слова, будьте уверены, эта любовь будет с вами долгие годы.

Как признаются в любви Львы

Львы признаются в любви с радостью и сразу, как это осознают. Момент, когда прозвучит заветное «люблю» может быть весьма банален (интим), но они могут сказать те самые слова и вполне романтической обстановке. Слова любви от Льва будут искренними и актуальными в тот момент, когда они были произнесены. А если любовь испариться спустя несколько недель, это уже не «львиная» вина.

Как признаются в любви Девы

Слова любви услышать от Девы можно крайне редко и еще реже первыми. К тому же, чаще всего Девы не любят, а предпочитают, чтобы их любили. А слова любви чаще используют для манипуляции своим партнером, который, чтобы услышать заветное люблю будет долго выполнять все условия Дев.

Как признаются в любви Весы

Весы долго не решаются признаться в своих чувствах. И этому есть две причины: сначала – долгие копания в себе и попытки установить, что это точно любовь, а потом – боязнь услышать нет в ответ. Поэтому признания в любви от Весов звучат очень скомкано, и слова любви сложно отличить от признания в некой симпатии. Таким образом, Весы оставляют себе пути отхода.

Как признаются в любви Скорпионы

А вот Скорпионы постараются, чтобы их признание в любви запомнилось если не навсегда, то на долго точно. Причем сначала, они постараются вас напугать или озадачить, привести в мрачное или экстремальное место и только там вы догадаетесь о причине всех этих действий. Кстати, в ответ сказать «люблю» будет недостаточно, вам придется еще свои слова, как-то доказать.

Как признаются в любви Стрельцы

Стрельцы скажут о своей любви уверенно, просто констатируя факт. Объект своей привязанности они поставят перед фактом и попросят сделать ответный шаг: принять или отвергнуть их чувства. Правда, некоторые представители знака способны на безумства: например, парный прыжок с парашютом, чтобы рассказать о своих чувствах.

Как признаются в любви Козероги

Чтобы услышать от Козерогов заветное «Я тебя люблю» уйдет много лет, ведь они скорее откусят себе язык, чем произнесут такие слова. О том, что Козероги любят можно судить по их поступкам: помощи, разрешении ваших проблем.

Как признаются в любви Водолеи

Водолеи нечасто признаются в любви, а все потому, что любовь для них — это утрата независимости и потеря свободы. Водолеи боятся, что после признания в своих чувствах окажутся во власти другого человека. Поэтому, если хотите услышать от Водолея слова любви, убедите его, что не претендуете на его независимость.

Как признаются в любви Рыбы

Рыбы тоже не спешат признаваться в любви, потому что это чувство делает их беззащитными. Рыбы могут сказать важные слова, только после того, как вы первыми признались в любви и показали, что взаимность будет для вас наивысшим благом.

Вам будет интересно почитать на Ivona: