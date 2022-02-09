Психолог Анна Фесенко рассказала, как определить токсичные отношения и как их завершить

Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни находился в весьма некомфортных для него отношениях. Неприятными их могли делать сарказм, насмешки, манипуляции, вплоть до физического или финансового насилия. Пребывать в таких отношениях неприятно и даже опасно для психического, а порой и физического здоровья. О том, что такие отношения нужно завершать, понимают все. Но как это сделать? Ivona обратилась с вопросами к психологу Анне Фесенко и узнала, какие признаки токсичных отношений и, главное, как их завершить.

Психолог Анна Фесенко пресс-служба

Токсичные отношения: что это такое и как они проявляются

Токсичные отношения — это взаимодействие между людьми, во время которого осознанно или бессознательно один человек отравляет и истощает другого. Это дискомфортные, травмирующие отношения, когда один участник этой коммуникации выступает в роли агрессора, а второй — в роли жертвы.

Чаще всего токсичными считают отношения с партнером или родственниками (родителями, повзрослевшими детьми, родственниками), но, по словам психолога, нездоровые отношения могут возникнуть при взаимодействии с друзьями, на профессиональном поприще (коллеги, начальство, подчиненные, партнеры по бизнесу).

В токсичных отношениях всегда присутствует та или иная форма насилия, поскольку во время взаимодействия с токсичным человеком происходит отравляющий контакт, который может проявляться через следующее:

Психологическое насилие — сарказм, насмешки, манипуляции, высокомерие, эмоциональная холодность, систематическое перекладывание ответственности на жертву, обесценивание, подрыв самоуважения и самооценки, оскорбления, запугивание, газлайтинг.

— сарказм, насмешки, манипуляции, высокомерие, эмоциональная холодность, систематическое перекладывание ответственности на жертву, обесценивание, подрыв самоуважения и самооценки, оскорбления, запугивание, газлайтинг. Физическое насилие — толкание, пощечины, побои или другие телесные повреждения, которые намеренно наносит агрессор.

— толкание, пощечины, побои или другие телесные повреждения, которые намеренно наносит агрессор. Сексуальное насилие — любые действия против сексуальности человека с использованием принуждения, даже если партнеры находятся в законном браке.

— любые действия против сексуальности человека с использованием принуждения, даже если партнеры находятся в законном браке. Финансовое насилие — форма насильственного контроля, где один человек имеет полную экономическую власть над другим и использует эту власть в своих интересах. Например, денежную сферу в семье контролирует один партнер, а второй должен предоставлять полную отчетность за растраты, запрет одним партнером на трудоустройство другого, манипулирование финансовыми ресурсами.

Токсичные отношения: к чему могут привести

Токсичные отношения вредны для человека, который выступает в них жертвой, и приводят к тому, что человек становится неуверенным в себе, снижается его самооценка, появляется ощущение собственной ничтожности. Он нервный, напуганный, ощущает опустошенность, эмоциональную боль, находится в систематической тревожности, боится проявлять инициативу и заявлять о своих желаниях и потребностях, не может сказать агрессору «нет», не верит в свои силы и в свой потенциал. У такого человека есть внутреннее ощущение того, что он пребывает в ловушке.

Токсичные отношения отравляют жизнь и могут привести к психическим и физическим заболеваниям, но часто человек, находящийся в токсичных отношениях, будто находится в вакууме, некоем гипнотическом состоянии, и не понимает до конца, что на самом деле происходит. Он видит реальность несколько искаженной и может оправдывать действия человека-агрессора, защищать его, считать такое поведение нормой. На самом деле в обществе часто являются нормой токсичные отношения: «бьет — значит любит», «стерпится-слюбится», «пусть так, зато не одна», «начальник всегда прав», «я начальник, ты дурак». И часто люди верят, что нужно терпеть, и считают такие отношения нормальными, удерживают их, в итоге разрушают себя и свою жизнь.

Важно осознавать, что если вам систематически дискомфортно в отношениях — это не норма, и они могут привести к печальным и тяжелым последствиям!

Токсичные отношения: как из них выйти

Когда вы выявили токсичные отношения, следующий шаг — определить для себя, какие отношения вы хотите в своей жизни (на работе, с партнером, с близкими людьми, дружеские) вместо тех, что сейчас. Можно даже подробно расписать: здоровые отношения — это как для меня? Каким человеком я стану, если так будет, и что стану чувствовать? Какие действия я могу выполнить уже сейчас для того, чтобы изменить ситуацию? И если поступлю именно так, как это повлияет на мою жизнь в лучшую сторону?

Шаги для выхода из токсичных отношений

Когда токсичные отношения на работе — постараться выйти из статуса жертвы, минимизировать контакт с агрессором, отстаивать себя, давать отпор. Если не получается изменить ситуацию — искать другую работу. Когда родители или родственники токсичны — твердо отстаивать свои границы, разъяснить, что вы не согласны терпеть такое отношение, и если атаки не прекращаются, дистанцироваться, ограничить общение. Когда ваши друзья — агрессоры, нужно объясниться, озвучить, что не так в вашей коммуникации, и попрощаться, если информация ими не принята. Когда в семье токсичные отношения — сделать все возможное, чтобы донести партнеру, что вас не устраивает, предложить и согласовать варианты другого, комфортного взаимодействия. Если же это не сработает и ситуация действительно тяжелая — принимать более радикальные, но часто необходимые меры — разорвать отношения.

Реабилитационный период после выхода из токсичных отношений может быть разным — болезненным и не очень, в зависимости от сложности ситуации, от сферы жизни, в которой такие отношения сформировались. Тут самое главное — ваша ответственность и внутренняя готовность изменить свою жизнь в лучшую сторону, а также понимание того, что только здоровые отношения — норма взаимодействия между людьми.

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