В чем особенности отношений при гостевом браке?

Стандарты семьи размываются, теперь не обязательно выбирать традиционную форму, чтобы быть и считаться в глазах общества семьей. Хоть для многих «традиционный» брак остается чем-то сакральным, эта форма подходит далеко не всем. Ivona решила разобраться, что такое гостевой брак, в чем его плюсы и минусы и кому стоит выбрать такой формат отношений.

Гостевой брак: что это такое

Гостевой брак — это отношения, когда партнеры живут раздельно и не ведут общий бюджет и быт. При этом партнеры встречают и проводят время вместе тогда и сколько им удобно. Расстояние большой роли не играет: партнеры могут жить в разных странах, а могут — на одной улице. Тем не менее гостевой брак — это не свободные отношения, партнеры хранят друг другу верность и не ищут отношений на стороне. В тоже время, когда один и партнеров по работе может на долго уезжать, гостевым браком не считается — это скорее отношения на расстоянии.

Гостевой брак: кому и почему стоит попробовать

Как правило, гостевой брак выбирают пары, которые не планируют детей и те, кто очень ценит личное пространство.

Те, кто ценит свой комфорт. Если человека полностью устраивает то, как он живет, квартира, быт, доход и он не хочет ничего менять в этой сфере. Но в тоже время есть желание построить моногамные отношения с близким по духу партнером.

Если человека полностью устраивает то, как он живет, квартира, быт, доход и он не хочет ничего менять в этой сфере. Но в тоже время есть желание построить моногамные отношения с близким по духу партнером. Те, у кого разные графики. Разные ритмы жизни и графики — один из проблемных моментов при совместном проживании. Поэтому те, кто не хочет притираться к другому человеку, выбирают гостевой брак.

Разные ритмы жизни и графики — один из проблемных моментов при совместном проживании. Поэтому те, кто не хочет притираться к другому человеку, выбирают гостевой брак. Те, кому нужно много личного пространства. Кто-то хочет проводить с возлюбленным все свободное время, а кому-то крайне необходимо время, чтобы побыть самим с собой. Много времени. И в этом гостевой брак поможет.

Кто-то хочет проводить с возлюбленным все свободное время, а кому-то крайне необходимо время, чтобы побыть самим с собой. Много времени. И в этом гостевой брак поможет. Те, кто живет в разных городах или странах. Если у обоих партнеров успешная карьера в разных локациях, и никто ею жертвовать не хочет, тогда гостевой брак — это все, что остается.

Гостевой брак: минусы и проблемы отношений

Тем не менее у такого формата отношений есть свои минусы и проблемные моменты.

Нехватка личной коммуникации и конфликты. Многие конфликты возникают из-за нехватки общения. А жизнь в разных домах или странах этому способствует. Порой сложно помириться, когда нет возможности поговорить с глазу на глаз. А об объятиях можно и вообще забыть.

Нехватка поддержки. Слова поддержки, конечно, важны и они доступны в гостевом браке. Что касается действий, то с этим уже сложней. Например, вы пришли расстроенный и уставший домой, вам хочется, чтобы кто-то заварил чай и успокоил вас. А дома никого нет. Если партнер живет в вашем городе, он, конечно, может приехать, но это займет время.

Сложно воспитывать детей. В гостевом браке сложно организовать комфортные условия для ребенка. Для обустройства двух домашних локаций потребуется больше времени и денег, к тому же одному ухаживать за ребенком может быть сложно.

Непонимание близких. В понимании многих людей — семья предполагает совместное проживание. Поэтому близкие люди могут не воспринимать такие отношения, делать колкие замечания и упрекать.

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