Певица до сих пор состоит в браке с мужем, однако живет порознь

Украинская певица Наталья Карпа дала откровенное интервью о личной жизни. Артистка рассказала, что переживает трудный период в браке с мужем Евгением Тереховым. По ее словам, кризис в семье впервые наступил еще в первые два года супружеской жизни. Певица думала, что их браку пришел конец.

«У нас началось все тогда, когда появилась малышня в доме. Возможно, для меня это очень долгожданный ребенок. Я понимаю, почему мое поведение такое – почему я на 100% за малышами. Хотя я себя ловила на мысли, что есть еще мужчина, с которым надо пойти на кофе, позавтракать, интим. Конечно, когда завтраков, например, раньше было 10, то с малышней – их один – два в месяц», – сказала Наталка.

Также певица призналась, что жалеет о том, что взялась за воспитание дочери сама. Ведь когда она ушла в декрет, деньги в семье зарабатывал только Евгений. Поэтому она делала все, чтобы муж высыпался ночью, имел хорошее настроение и вид, пока она заботилась о ребенке дома.

«Надо, когда рождается ребенок, мужчину активно включать во весь процесс. Мы на том этапе, когда мы сами еще общаемся, говорим, что-то выясняем, боремся. Я из тех женщин, если «уже села в эту телегу», она уже будет до последнего бороться за свою семью, за свою крепость... у меня сейчас наоборот этап, когда произошло какое-то такое перерождение. Много было моментов, когда блеск в глазах потух, а сейчас я снова его нашла», – добавила Карпа.

Отмечается, что супруги живут порознь, но ежедневно общаются по поводу дочки. Пара пытается переосмыслить все и понять, есть ли желание бороться за брак:

«Мы с ним решили, что по личным моментам возьмем маленький тайм-аут. Мы не будем говорить сейчас о нас. Нам надо что-то переосмыслить, пережить».

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