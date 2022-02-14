Топы-бра — самый горячий тренд весны 2022
Читайте также: 10 модных укороченных пуховиков для ранней весныБельевой стиль продолжает покорять все новые модные вершины: в новом сезоне дизайнеры единогласно решили, что пора внедрять смелые и соблазнительные топы-бра в повседневные и вечерние образы. Топы в бельевом стиле были замечены в весенне-летних коллекциях Chanel, Fendi, Miu Miu и других легендарных Домов моды.
Согласны, что на первый взгляд топы-бра могут показаться не самым практичным предметом в гардеробе, но спешим вас убедить в обратном. Бралетты будут отлично смотреться с джинсами, миди-юбками и широкими брюками с высокой посадкой. В качестве верхней одежды можно использовать куртки-бомберы, рубашки и кожаные куртки. Чтобы выглядеть сексуально, но в то же время максимально элегантно, советуем носить их также с брючными костюмами.
И необязательно ограничивать свой выбор лишь черными бра — яркие модели будут не менее выигрышно смотреться с монохромными образами и смогут стать главной «изюминкой» вашего наряда. Собрали для вас самые стильные топы-бра в нашей подборке.
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