Какие сумки будут в моде весной 2022: ТОП-5 главных трендов
Вязаные
Читайте также: Самая модная обувь 2022: 5 главных трендовВ каждом весенне-летнем марафоне на подиумах можно увидеть изобилие соломенных сумок, однако в новом сезоне дизайнеры решили попробовать что-то необычное и поэкспериментировать с техникой кроше и макраме. В первую очередь обращайте внимание на модели, как будто сделанные своими руками.
Сумка-ведро
Сумка-ведро также решительно заняла свое место в топе «сумочных» трендов. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на цвет и текстуру.
Вместительные шоперы
Самый практичный тренд сезона весна-лето 2022 — кожаные сумки-шоперы. В такой аксессуар способна поместиться вся жизнь современной девушки: от ноутбука до формы для спортзала, что не может не радовать.
Минималистичные сумки-багеты
Также марки единодушны в выборе аксессуара-фаворита — минималистичной сумки-багета вытянутой прямоугольной формы без лишнего декора. Именно такая модель подойдет практически к любому образу.
Лаконичные, классические сумки
Классика на то и классика, чтобы быть основой любого гардероба и присутствовать на всех сезонных показах. Это в очередной раз подтвердили дизайнеры различных именитых брендов.
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