Желанные модели сумок, которые в следующем сезоне будут носить все модницы

Вязаные

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В каждом весенне-летнем марафоне на подиумах можно увидеть изобилие соломенных сумок, однако в новом сезоне дизайнеры решили попробовать что-то необычное и поэкспериментировать с техникой кроше и макраме. В первую очередь обращайте внимание на модели, как будто сделанные своими руками.

Вязаная сумка Getty Images

Сумка-ведро

Сумка-ведро также решительно заняла свое место в топе «сумочных» трендов. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на цвет и текстуру.

Сумка-ведро Getty Images

Вместительные шоперы

Самый практичный тренд сезона весна-лето 2022 — кожаные сумки-шоперы. В такой аксессуар способна поместиться вся жизнь современной девушки: от ноутбука до формы для спортзала, что не может не радовать.

Вместительный шопер Getty Images

Минималистичные сумки-багеты

Также марки единодушны в выборе аксессуара-фаворита — минималистичной сумки-багета вытянутой прямоугольной формы без лишнего декора. Именно такая модель подойдет практически к любому образу.

Минималистичные сумки-багеты Getty Images

Лаконичные, классические сумки

Классика на то и классика, чтобы быть основой любого гардероба и присутствовать на всех сезонных показах. Это в очередной раз подтвердили дизайнеры различных именитых брендов.

Классическая сумка Getty Images

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