Пополняем весенний гардероб ярким аксессуаром

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Пока что о теплой весне остается лишь мечтать, так что без кожаных перчаток не обойтись. Идеальную пару нам показала популярная певица Дуа Липа. Знаменитость засветила у себя в instagram яркие бирюзовые перчатки Prada из мягкой кожи наппа, которые сразу же захотелось приобрести.

Отметим, что треугольные кармашки на внешней стороне перчаток — акцентный элемент бренда: вы всегда сможете спрятать какую-нибудь мелочь в карман, не потеряв ее. Кроме того, такой стильный аксессуар способен разбавить даже самый монохромный весенний образ.

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