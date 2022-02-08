Основанный в 1997 году, Ukrainian Fashion Week объединил украинских дизайнеров в индустрию и стал первой Неделей моды не только постсоветского пространства, но и всей Центральной Европы

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С 3 по 6 февраля в Киеве прошел юбилейный 50-й сезон Ukrainian Fashion Week FW22-23. На главном подиуме страны свои коллекции FW22-23 представили ведущие украинские дизайнеры, среди которых Сергей Бызов, Виктор Анисимов, Елена Ворожбит и Татьяна Земскова, принимавшие участие в первой Неделе моды в ноябре 1997 года.

В Украине прошел 50-й сезон Ukrainian Fashion Week пресс-служба

Также в пространстве Мыстецького Арсенала было представлено 16 арт-инсталляций. Кроме того, во время юбилейного сезона свои проекты продемонстрировали 84 молодых дизайнера в рамках платформ Fresh Fashion и New Names, показов выпускных коллекций частных fashion-школ и Epson Digital Fashion lab. project.

В Украине прошел 50-й сезон Ukrainian Fashion Week пресс-служба

«Одним из важнейших направлений нашей работы всегда был поиск и поддержка талантливых молодых дизайнеров. Когда-то «новыми именами» на Ukrainian Fashion Week были Лиля Литковская, Елена Буренина, Андре Тан, Елена Пржонская, Ксения Шнайдер, Александр Каневский, Ирина Джус, Наталья Каменская, Олеся Кононова, Артем Климчук и Иван Фролов. Также приоритетами UFW является sustainability, диджитализация, разнообразие и инклюзивность, на которых сейчас строится вся мировая fashion-индустрия», – Ирина Данилевская, CEO Ukrainian Fashion Week.

В Украине прошел 50-й сезон Ukrainian Fashion Week пресс-служба

К онлайн-просмотру Ukrainian Fashion Week, трансляцию которого обеспечивал медиасервис MEGOGO, только за 4 дня Недели моды присоединилось более 200 000 зрителей из 62 стран мира, среди которых США, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Франция, Швеция, Япония и другие. Видео будут доступны для просмотра до сентября 2022 в разделе «Шоу».

Напоминаем, что год 25-летия Ukrainian Fashion Week будет полон ярких событий, презентаций и специальных проектов. Празднуем юбилей современной украинской моды вместе!

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