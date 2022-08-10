Copenhagen Fashion Week та Ukrainian Fashion Week оголосили про партнерство, спрямоване на підтримку модної організації під час війни

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10 серпня відбулася друга подія UFW International Season SS23 — український бренд the COAT представив digital fashion фільм у рамках офіційного розкладу подій і презентацій Copenhagen Fashion Week.

Copenhagen Fashion Week та Ukrainian Fashion Week оголосили про партнерство, спрямоване на підтримку модної організації під час війни.

З настанням 169 дня повномасштабного вторгнення, українська індустрія моди бореться не лише за виживання та мобілізацію, а й за те, щоб продовжувати створювати колекції, щоб розповісти світові про українську стійкість, а також показати українську національну ідентичність через моду.

У межах партнерства Тижнів моди український бренд the COAT представив колекцію SS23, яка створювалася під ракетами. Нова колекція представлена в кольорах ДНК the COAT з силуетами, принтами і вишивкою, які символізують українські традиції.

Український бренд the COAT представив колекцію SS23 пресслужба

Український бренд the COAT представив колекцію SS23 пресслужба

Колекція SS23 передає відчуття самобутності та неповторності української культури. Локація зйомки — Музей у Пирогові — скарб народної архітектури та побуту України під відкритим небом з усіма історико-етнографічними регіонами країни, близько 300 пам'яток і 100 тис. різноманітних експонатів.

«Ця колекція — моя гучна заява, аби привернути увагу світової індустрії моди до української культури. Це відповідальна місія — гідно представити свою країну», — креативна директорка бренду the COAT Катя Сільченко.

Український бренд the COAT представив колекцію SS23 пресслужба

Український бренд the COAT представив колекцію SS23 пресслужба

Що найбільше запам'ятається? Вишуканий топ-бюстьє з ручною вишивкою та міді-спідниця з етнічним декором.

Основні кольори колекції — блакитний, блідо-жовтий, бунтівний помаранчевий і ніжний рожевий. Принти нагадують традиційне українське ремесло, краєвиди з польовими квітами України, зберігаючи легкість на рівні жіночності від the COAT.

Український бренд the COAT представив колекцію SS23 пресслужба

Український бренд the COAT представив колекцію SS23 пресслужба

Український бренд the COAT представив колекцію SS23 пресслужба

Український бренд the COAT представив колекцію SS23 пресслужба

Завдяки партнерству Copenhagen Fashion Week та Ukrainian Fashion Week українські бренди the COAT і TG Botanical представлені у рамках офіційного розкладу подій і презентацій CPHFW: the COAT представили digital fashion фільм, а 11.08 TG Botanical матимуть презентацію.

PR Spalt — офіційний PR обох брендів.

Credits:

Локація — Музей Пирогова @pyrohiv.museum

Фото — Денис Маноха @denismanokha

Стиль — Євгенія Скварська @skvarska

Моделі — Валерія Мерзлікіна @valmerzlikina, Катя Зуєва @zuievakatya, Марія Єрмакова @maria.yermakova

Макіяж — Світлана Римакова @rymakova

Зачіска — Юлія Стець @stetsjulia

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