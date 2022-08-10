Український бренд the COAT представив digital fashion фільм у рамках офіційного розкладу Copenhagen Fashion Week
Читайте также: Ukrainian Fashion Week оголошує про запуск Ініціативи «Support Ukrainian Fashion»10 серпня відбулася друга подія UFW International Season SS23 — український бренд the COAT представив digital fashion фільм у рамках офіційного розкладу подій і презентацій Copenhagen Fashion Week.
Copenhagen Fashion Week та Ukrainian Fashion Week оголосили про партнерство, спрямоване на підтримку модної організації під час війни.
З настанням 169 дня повномасштабного вторгнення, українська індустрія моди бореться не лише за виживання та мобілізацію, а й за те, щоб продовжувати створювати колекції, щоб розповісти світові про українську стійкість, а також показати українську національну ідентичність через моду.
У межах партнерства Тижнів моди український бренд the COAT представив колекцію SS23, яка створювалася під ракетами. Нова колекція представлена в кольорах ДНК the COAT з силуетами, принтами і вишивкою, які символізують українські традиції.
Колекція SS23 передає відчуття самобутності та неповторності української культури. Локація зйомки — Музей у Пирогові — скарб народної архітектури та побуту України під відкритим небом з усіма історико-етнографічними регіонами країни, близько 300 пам'яток і 100 тис. різноманітних експонатів.
«Ця колекція — моя гучна заява, аби привернути увагу світової індустрії моди до української культури. Це відповідальна місія — гідно представити свою країну», — креативна директорка бренду the COAT Катя Сільченко.
Що найбільше запам'ятається? Вишуканий топ-бюстьє з ручною вишивкою та міді-спідниця з етнічним декором.
Основні кольори колекції — блакитний, блідо-жовтий, бунтівний помаранчевий і ніжний рожевий. Принти нагадують традиційне українське ремесло, краєвиди з польовими квітами України, зберігаючи легкість на рівні жіночності від the COAT.
Завдяки партнерству Copenhagen Fashion Week та Ukrainian Fashion Week українські бренди the COAT і TG Botanical представлені у рамках офіційного розкладу подій і презентацій CPHFW: the COAT представили digital fashion фільм, а 11.08 TG Botanical матимуть презентацію.
PR Spalt — офіційний PR обох брендів.
Credits:
- Локація — Музей Пирогова @pyrohiv.museum
- Фото — Денис Маноха @denismanokha
- Стиль — Євгенія Скварська @skvarska
- Моделі — Валерія Мерзлікіна @valmerzlikina, Катя Зуєва @zuievakatya, Марія Єрмакова @maria.yermakova
- Макіяж — Світлана Римакова @rymakova
- Зачіска — Юлія Стець @stetsjulia
Вам буде цікаво прочитати на Ivona:
- Наймодніші джинси осені 2022: показує Джей Ло
- Викликала фурор на відпочинку: королева Летиція в найкоротшій сукні в історії монархії
- Образ дня: Аманда Сейфрід в розкішному вбранні від української дизайнерки Elena Burenina