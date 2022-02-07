3 февраля стартовал 50-й сезон Ukrainian Fashion Week. В этот день свои коллекции представили: Heart Rate by S. Byzov, Vorozhbyt & Zemskova, Yadviga Netyksha, Juliya Kros, Viktor Anisimov (Сергей Бизов, Ворожбит и Земскова, Ядвига Нетикша, Юлия Крос, Виктор Анисимов).

Ukrainian Fashion Week

Люксовый стритвир бренд Heart Rate открывал новый сезон и представил яркую коллекцию, вдохновленную 80-ми, спортивными субкультурами и стилем диско.

Ukrainian Fashion Week

В коллекции много розового, оранжевого, красного, зеленого, синего цветов.

Первая часть показа, это повседневная спортивная одежда, финал – это словно яркая молодежная вечеринка эпохи диско.

Модели вышли в коктейльных нарядах с обилием воланов и блёсток.

Коллекция Ядвиги Нетикша, Gospodin L – это история любви выдающегося певца 19 ст. Петра Лещенко к Вере Белоусовой-Лещенко. В коллекции 20 образов и все они про любовь такую невероятную, словно проростающие сквозь лацканы сюртука цветы. Декор камнями и атласной лентой образов коллекции – это про любовь, а шинели и ордена – про воодушевление и смелость бороться за неё.

Ukrainian Fashion Week

Закрывал первый день мероприятия показ Viktor Anisimov коллекцией I’m going slightly mad. Она состоит из капсулы, куда входят 10 унисекс образов в монохромной гамме. А также, в коллекции присутствуют образы и в других цветах: коралловый, желтый и хаки. В коллекции мы можем видеть и деконструктивизм, и вещи трансформеры, и многослойные образы, где все вещи выполнены из одинаковой ткани.

Ukrainian Fashion Week

Автор: Ксеня Яровчик

Вам будет интересно прочитать на Ivona: