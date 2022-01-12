Вышли из моды: 5 моделей свитеров, о которых стоит забыть
Свитер с рюшами
Читайте также: 3 тренда, которые нужно оставить в 2021 годуТакой элемент декора способен превратить вас в дамочку из прошлого. И носить его зимой максимально неудобно — массивные рюши добавляют лишний объем, который будет мешать под пуховиком, пальто или шубой.
Свитер с отделкой стразами, бисером или бусами
Бусинки, стразы и бисер на одежде — это настоящий прошлый век, что касается и свитеров. Обращаем внимание только на минималистичные модели без лишних элементов декора. Но если вы хотите привлечь внимание окружающих, лучше сделайте ставку на модную расцветку или принт.
Длинные облегающие свитеры
Подобная вещь смотрится довольно странно, мягко говоря. Кроме того, удобным такой свитер также не назовешь — он стесняет движения, и его постоянно приходится поправлять, что доставляет дискомфорт.
Свитер с кружевом
Ещё один антитренд. Свитер с отделкой кружевом не несет в себе никакой практической пользы в зимнем аутфите. Да и в паре с плотным трикотажем или шерстяными тканями кружево выглядит безвкусно.
Маленький, обтягивающий свитер
Свитер в обтяжку смотрится так, будто выбран не по размеру. Также он подчеркивает малейшие недостатки фигуры. К тому же, плотно прилегающие к телу ткани, плохо сохраняют тепло, что зимой является важным аспектом.
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