Эти свитеры давно пора убрать из своего гардероба

Свитер с рюшами

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Такой элемент декора способен превратить вас в дамочку из прошлого. И носить его зимой максимально неудобно — массивные рюши добавляют лишний объем, который будет мешать под пуховиком, пальто или шубой.

Свитер с рюшами freepik.com

Свитер с отделкой стразами, бисером или бусами

Бусинки, стразы и бисер на одежде — это настоящий прошлый век, что касается и свитеров. Обращаем внимание только на минималистичные модели без лишних элементов декора. Но если вы хотите привлечь внимание окружающих, лучше сделайте ставку на модную расцветку или принт.

Свитер с бусами freepik.com

Длинные облегающие свитеры

Подобная вещь смотрится довольно странно, мягко говоря. Кроме того, удобным такой свитер также не назовешь — он стесняет движения, и его постоянно приходится поправлять, что доставляет дискомфорт.

Длинный облегающий свитер freepik.com

Свитер с кружевом

Ещё один антитренд. Свитер с отделкой кружевом не несет в себе никакой практической пользы в зимнем аутфите. Да и в паре с плотным трикотажем или шерстяными тканями кружево выглядит безвкусно.

Свитер с кружевом freepik.com

Маленький, обтягивающий свитер

Свитер в обтяжку смотрится так, будто выбран не по размеру. Также он подчеркивает малейшие недостатки фигуры. К тому же, плотно прилегающие к телу ткани, плохо сохраняют тепло, что зимой является важным аспектом.

Маленький, обтягивающий свитер freepik.com

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