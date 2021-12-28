Прощаемся с ними без сожаления

Спортивные костюмы

После локдауна многим спортивные костюмы полюбились настолько, что не только остались в повседневном гардеробе, но ещё и стали сочетаться с классическими вещами. Но эксперты настоятельно рекомендует оставить их в тренажерном зале, а для повседневных аутфитов выбирать более нарядную одежду.

Спортивный костюм Getty Images

«Голые» платья

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На красных дорожках самых престижных премий и кинофестивалей знаменитости часто отдают предпочтение именно этой модели. Правда, за последний год мы видели их так много, что из провокационных и роскошных они превратились в попросту скучные. Сейчас полностью закрытый и скромный наряд имеет больше шансов удивить, чем очередная комбинация из полупрозрачной ткани, усыпанной стразами. Оставляем их в этом году.

Зои Кравиц Getty Images

Кардиган-«шторка»

К сожалению, любая «вирусная» вещь очень часто в скором времени попадает в списки антитрендов. Сейчас к этому уже близится кардиган-«шторка», который обожали носить летом все модели и инфлюенсеры, включая Беллу Хадид. Пора оставить его в прошлом.

Белла Хадид Getty Images

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