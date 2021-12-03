Эту одежду, обувь и аксессуары давно пора заменить на более актуальные модели

Пуховик неонового оттенка

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Да, ещё несколько сезонов назад пуховик насыщенного розового и салатового цвета можно было встретить практически на каждой. Тогда это выглядело ярко и стильно. Но сейчас мода «предпочитает» минимализм во всем его проявлении — меняем на классические модели в белом, бежевом и черном цвете без лишнего декора. К тому же, с базовым пуховиком можно составить множество образов, не переживая, что оттенки между собой не будут сочетаться. Яркие модели оставляем только для горнолыжных курортов.

Пуховик неонового оттенка freepik.com

Угги с пайетками

Вокруг этой обуви каждую зиму возникает немало споров. Кто-то считает их незаменимыми для холодной поры, а кто-то — на дух не переносит. Так или иначе в коллекциях многих брендов можно встретить классическую модель в сером, черном или коричневом цвете. Но абсолютный антитренд — украшение в виде пайеток на уггах. С ними нужно распрощаться раз и навсегда.

Угги с пайетками freepik.com

Шапка с помпонами

Шапки с большими меховыми помпонами отдадим детям. Меняем на шапки-бини, которые подойдут к повседневным образам лучше всего. Они неприхотливы, в них комфортно, и ещё не один сезон будут в моде.

Шапка с помпонами freepik.com

Классические ботильоны

Если этой зимой вы хотите отличаться, то классические ботильоны с круглым носком и стойким каблуком следует отставить. Лучше сделать выбор в пользу экстраординарных квадратных, острых или овальных носков с нестандартным каблуком или подошвой.

Классические ботильоны freepik.com

«Бабушкин» платок

Этот аксессуар и с пуховиком, и с шубой смотрится смешно и нелепо. Если хочется добавить выразительный акцент, стоит обратить внимание на яркие шерстяные шарфы. Лучше выбрать модели подлиннее, чтобы можно было несколько раз объемно обмотать шарф вокруг шеи.

«Бабушкин» платок freepik.com

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