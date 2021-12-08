Ким — теперь официально живая легенда «популярной» моды

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Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии People's Choice Awards, которая ежегодно присуждается деятелям поп-культуры. Главным отличием этой награды от остальных является отсутствие жюри — всех победителей выбирают обычные люди, которые голосуют за своих любимцев в интернете.

Ким Кардашьян в Balenciaga Getty Images

Самой яркой звездой вечера стала Ким Кардашьян: она выиграла в номинации «Модная икона», а ее образ для красной дорожки лишь подтвердил этот статус. На церемонии телезвезда появилась в облегающем комплекте Balenciaga. На контрасте с некогда «голыми» образами звезды этот комбинезон в стиле Женщины-кошки из плотного кружева можно назвать «глухим» или «скрытным», но все равно идеально подчеркивающим ее фигуру. Образ дополнили огромные серьги и футуристичные черные очки.

Ким Кардашьян в Balenciaga Getty Images

Получив престижную награду, звезда публично со сцены поблагодарила своего бывшего супруга Канье Уэста:

«Спасибо Канье за то, что он действительно познакомил меня с миром моды, — похвалила она музыканта. — Я влюбилась в моду, и меня вдохновляет в ней так много людей. Но, опять же, это сон, в котором я просыпаюсь, надеваю эту потрясающую одежду и просто пробую новые вещи. Я так польщена. Большое вам спасибо».

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