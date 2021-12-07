Культовая звезда 90-х и мать троих детей доказывает, что бывших супермоделей не бывает

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Вчера, 6 декабря, в Лондоне состоялась премьера фильма «King’s Man: Начало», режиссёром которого выступил Мэттью Вон — супруг Клаудии Шиффер. На мероприятие звездная пара прибыла раньше всех: они с огромным удовольствием позировали и давали комментарии прессе. Естественно, все внимание было приковано к 51-летней Клаудии Шиффер.

Клаудиа Шиффер и Мэттью Вон, фото: SAMIR HUSSEIN

Культовая супермодель 90-х будто вовсе не изменилась: спустя 20 лет после пика своей карьеры она все так же идеально выглядит. Для своего выхода звезда предпочла черное платье модели «рыбка» с сотней жемчужин по всей длине, балетки с изящным ремешком вдоль щиколоток и маленький клатч с жемчужинами. Укладка в виде слегка подкрученных локонов, нюдовые тени и помада в персиковом оттенке стали завершением идеального образа.

Клаудиа Шиффер, фото: SAMIR HUSSEIN

Клаудиа Шиффер, фото: DAVID M. BENETT

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