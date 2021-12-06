Базовый костюм на все случаи жизни

Королева Летиция всегда демонстрирует идеальный деловой дресс-код, присмотреться к которому следует всем девушкам. Испанская королева виртуозно создает шикарные строгие образы, которые при этом не выглядят скучно. Весь секрет кроется в правильном свободном крое ее пальто, жакетов и костюмов.

Королева Летиция Getty Images

Так, на днях супруга короля Филиппа VI была не мероприятии в Мадриде. Для своего выхода она выбрала костюм-двойку Boss. Расслабленный деловой пиджак и свободные широкие брюки-палаццо придадут любой девушке статный и стройный образ. Также стилисты дополнили элегантный силуэт карамельными ботильонами Boss и персиковым кашемировым пальто, которые удачно завершили стильный аутфит.

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