Самая модная дубленка этой зимы: показывает Дакота Джонсон
Если вы все еще в поисках идеальной дубленки на зиму, посмотрите на Дакоту Джонсон
Читайте также: Редкий выход: Лана Дель Рей в прозрачном микро-платьеНа днях фотографы «поймали» Дакоту Джонсон по прибытии на площадку мероприятия Deadline Contenders Film. Актриса пришла представлять психологическую драму «Потерянная дочь» режиссера Мэгги Джилленхолл. Дакота надела поверх платья стильную оверсайз-дубленку Toteme с отделкой из кремовой искусственной овчины в тон элегантному платью.
Дубленка — самая модная альтернатива пуховику зимой. К тому же, такая универсальная модель будет отлично смотреться как с повседневными образами, так и с вечерними платьями, как показала на своем примере актриса, а главное — обеспечит комфорт и тепло в предстоящие морозы.
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