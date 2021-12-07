Если вы все еще в поисках идеальной дубленки на зиму, посмотрите на Дакоту Джонсон

Читайте также: Редкий выход: Лана Дель Рей в прозрачном микро-платье

На днях фотографы «поймали» Дакоту Джонсон по прибытии на площадку мероприятия Deadline Contenders Film. Актриса пришла представлять психологическую драму «Потерянная дочь» режиссера Мэгги Джилленхолл. Дакота надела поверх платья стильную оверсайз-дубленку Toteme с отделкой из кремовой искусственной овчины в тон элегантному платью.

Дакота Джонсон Getty Images

Дубленка — самая модная альтернатива пуховику зимой. К тому же, такая универсальная модель будет отлично смотреться как с повседневными образами, так и с вечерними платьями, как показала на своем примере актриса, а главное — обеспечит комфорт и тепло в предстоящие морозы.

Дакота Джонсон Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: