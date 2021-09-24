Предлагаем узнать, какие браслеты сейчас в моде, чтобы подобрать стильный вариант для себя или в подарок

Минимализм

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Минималистичные браслеты Pinterest

Минималистичные браслеты Pinterest

Минималистичные браслеты Pinterest

Цепочки

Минималистичные украшения ещё не скоро выйдут из моды. Они идеально соответствуют духу времени, где принято отбрасывать все лишнее, акцентируя на самом важном. Модные браслеты в лаконичном исполнении не просто дополняют любой лук, а выражают ключевую мысль образа, проявляя вашу индивидуальность на максимум.

Цепи — один из главных трендов этого года, поэтому неудивительно, что они нашли себе применение и в браслетах. Благодаря своей универсальности они гармонично выглядят с повседневными аутфитами, а также способны украсить даже вечерний образ. Сегодня в тренде браслеты в виде крупных цепей, а также цепочки с фигурными вставками.

Браслеты из цепей Pinterest

Браслеты из цепей Pinterest

Браслеты из цепей Pinterest

Красная нить

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Красная нить Pinterest

Красная нить Pinterest

Красная нить Pinterest

Символы

Браслеты с символами Pinterest

Браслеты с символами Pinterest

Браслеты с символами Pinterest

Уже ставшие классикой браслеты с красной нитью — не просто украшение, а персональный талисман. Красная нить в древности считалась оберегом, а в век высоких технологий она получила символическое значение. К примеру, таким браслетом можно скрепить верную дружбу или настоящую любовь.Сердце, звезды и луна, корона, знаки зодиака — все это в виде фигурок из серебра и золота может дополнить модный браслет на руку. В тренде браслеты с лаконичными, но красноречивыми символами.

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