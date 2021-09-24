Модные браслеты 2021: что сейчас в тренде?
Предлагаем узнать, какие браслеты сейчас в моде, чтобы подобрать стильный вариант для себя или в подарок
Минимализм
Читайте также: Ювелирный этикет: как правильно носить украшения?Минималистичные украшения ещё не скоро выйдут из моды. Они идеально соответствуют духу времени, где принято отбрасывать все лишнее, акцентируя на самом важном. Модные браслеты в лаконичном исполнении не просто дополняют любой лук, а выражают ключевую мысль образа, проявляя вашу индивидуальность на максимум.
Цепочки
Цепи — один из главных трендов этого года, поэтому неудивительно, что они нашли себе применение и в браслетах. Благодаря своей универсальности они гармонично выглядят с повседневными аутфитами, а также способны украсить даже вечерний образ. Сегодня в тренде браслеты в виде крупных цепей, а также цепочки с фигурными вставками.
Красная нить
Читайте также: Градиентный маникюр — самый стильный дизайн этой осениУже ставшие классикой браслеты с красной нитью — не просто украшение, а персональный талисман. Красная нить в древности считалась оберегом, а в век высоких технологий она получила символическое значение. К примеру, таким браслетом можно скрепить верную дружбу или настоящую любовь.
СимволыСердце, звезды и луна, корона, знаки зодиака — все это в виде фигурок из серебра и золота может дополнить модный браслет на руку. В тренде браслеты с лаконичными, но красноречивыми символами.
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