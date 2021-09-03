Украшение вне времени и трендов

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Веяние трендов редко воспринимается нами однозначно, но счастливые исключения все же бывают. К примеру, серьги-кольца, которые пользуются всеобщим признанием. Их популярность легко объяснить универсальностью.

Во-первых, они подходят всем формам и типам лица. Во-вторых, это одно из тех украшений, которое способно легко вписаться практически в любой лук. Серьги-кольца - это как "маленькое черное платье", только в ювелирном мире. Без них не обойтись. Скорее всего, хотя бы одна пара уже имеется в вашей коллекции, но если по какой-то причине это не так, - наша подборка уже ждет вас, чтобы выбрать "заветную".

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