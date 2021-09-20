Каждый аромат из нашей подборки - настоящий маст-хэв для осеннего сезона

My Way Intense, Giorgio Armani

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My Way Intense, Giorgio Armani Pinterest

Alien Goddess, Mugler

My Way — это своеобразная ода современной женственности. Композицию версии Intense открывает яркий цветочно-фруктовый аккорд бергамота и флердоранжа, который сменяет сливочная тубероза и жасмин. В шлейфе звучат сандаловое дерево и ваниль.

Поистине драгоценная композиция призвана подчеркивать многогранную женскую натуру, согревая свою обладательницу светлой солнечной энергией. В этом ей помогают искрящаяся нота итальянского бергамота, яркий цветочный акцент в виде жасмина и гурманский аккорд бурбонской ванили.

Alien Goddess, Mugler Pinterest

Idole Aura, Lancome

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Idole Aura, Lancome Pinterest

Black Opium Extreme, YSL

Бренд Lancome старается каждый год радовать своих поклонников новинками. Aura построена на необычном сочетании бурбонской ванили и соли. Одну из главных ролей в композиции по-прежнему занимает дамасская роза, выращенная специально для бренда.

В невероятной красоты флакон заключена дерзкая композиция с нотами какао и кофе. Этот дуэт удачно дополняют жасмин, апельсиновый цвет и груша. Особой чувственности аромату придает аккорд белых цветов и нота пачули, создающие резкий парфюмерный контраст.

Black Opium Extreme, YSL Pinterest

Oui À L’amour, YVES ROCHER

Этот парфюм - настоящий манифест страсти и смелости. Абсолютно неожиданное сочетание искристой свежести и чувственности. Свежие ноты ангелики подчеркивают хрупкость и женственность розы. Затем этот яркий букет разливается нежным теплом бобов тонка и элегантным древесным звучанием кедрового дерева. Не зря его называют "ароматом бесконечной любви".

Oui À L’amour, YVES ROCHER Pinterest

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