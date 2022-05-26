Ці прості рекомендації допоможуть зберегти здоров’я і життя

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За даними ЮНІСЕФ Україна,При цьому малюки, що живуть у зоні бойових дій, помирають у 20 разів частіше від діарейних захворювань через неякісну воду, ніж від прямого впливу війни. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі Перша леді Олена Зеленська. Тож у ЮНІСЕФ Україна підготували поради щодо гігієни під час війни, які допоможуть зберегти здоров’я і життя.

Гігієна рук shutterrstock

Війна зменшує можливості доступу до базових потреб, таких як вода, тепло, їжа, засоби гігієни. Але дотримуватися правил гігієни – важливо. Поради щодо миття рук, запасів води та самостійного виготовлення антисептичних засобів допоможуть захистити ваше здоров’я та здоров’я вашої дитини.

Який запас води потрібен на одну людину?

На одну людину в кризові часи потрібно близько 7,5 літрів води на добу, за умови, що людина здебільшого перебуває не в укритті, а у квартирі/будинку: для умивання та миття, приготування їжі, пиття та миття посуду.

За умов перебування в укритті, літраж зменшується залежно від можливостей сховища, наявності вже готової їжі для споживання: 1,5 л води для пиття та 0,5-1 л технічної води для гігієни на одну людину.

Миття рук

Перше, що необхідно пам’ятати та чому слід навчити вашу дитину, – це часто мити руки з милом.

Робити це треба після відвідин вбиральні, після перебування в громадському транспорті, дотику до поверхонь за межами дому, у тому числі до грошей, перед приготуванням та вживанням їжі, після контакту з домашньою твариною, перед тим, як здійснювати будь-які процедури з догляду за собою або дитиною.

Як правильно мити руки?

Відкрити кран, намилити долоні, ретельно потерти внутрішню і тильну сторони, змити мило і закрити кран. У громадському місці краще відкривати та закривати кран за допомогою паперового рушника.

Якщо у вас немає доступу до води та мила, скористайтеся дезінфекційним засобом для рук, що містить принаймні 60% спирту. Втирайте його в руки не менше 20-30 секунд, доки руки не висохнуть.

Також для очищення рук можна використовувати спиртові або антибактеріальні вологі серветки.

​​Що робити, якщо немає чи обмежений доступ до мила та води?

Антисептик можна зробити власноруч зі складових, що є в аптеці. Візьміть 4 склянки етилового спирту (800 мл), неповну чарку перекису водню (40 мл), столову ложку гліцерину (15 мл) та пів склянки води (120 мл). Кількість можна пропорційно змінювати, відповідно до наявності у вас необхідних складників, контейнерів та потреб.

Можна обійтися без перекису та гліцерину, вони покращують дію антисептика, але й без них він буде дієвим гігієнічним засобом.

Усі елементи змішайте бажано в скляному посуді та перелийте в чисту просушену посудину із дозатором/пульверизатором/оприскувачем чи просто із вузьким горлом. Антисептик готовий. Пам’ятайте, його постійне використання мінімізує ризики інфекційних захворювань, що можуть передаватись через руки.

Використання посуду

Стежте за тим, щоб діти не пили зі склянок або кухлів, якими користувалися інші, а користувалися своїм індивідуальним посудом, у крайньому разі — одноразовим.

Якщо ж такої можливості немає, спільну склянку або кухоль потрібно ретельно вимити, перш ніж пити з нього. Особливо добре треба мити мийними засобами краї: їх торкаються губами, а разом зі слиною збудники хвороб можуть перейти від людини до людини.

Неприпустимо пити воду з крана, торкаючись його губами!

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