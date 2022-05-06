Как приготовить крем для рук своими руками
Война, которую начала российская федерация лишила многих украинцев всего: дома, будущего, привычного уклада жизни. Но, даже если, к счастью, ваш дом не пострадал, во многих регионах наблюдается дефицит косметики и очень часто мы не можем купить такие банальные вещи, как крем для рук. Не стоит отчаиваться и пускать на самотек жизнь своих ручек - всегда можно приготовить крем в домашних условиях. Мы расскажем как
Руки – это визитная карточка каждой девушки, которая может много о ней рассказать. Кожа рук постоянно испытывает негативное влияние от механических, химических и температурных воздействий.
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Существует несколько хороших правил, которые должны стать обязательным ритуалом каждой девушки:
- руки необходимо мыть теплой водой, используя крем-мыло или гель;
- вытирать руки необходимо насухо;
- после этого надо наносить увлажняющий или питательный крем;
- наносить крем рекомендуется плавными движениями от кончиков пальцев к их основанию.
Ингредиенты для базы домашнего крема
Основой для домашних кремов обычно служат такие продукты:
- Пчелиный воск. Он полезен не только дерме, но и ногтевым пластинам.
- Жидкие и твердые косметические масла (оливковое, кукурузное, льняное, миндальное, масло какао, кокоса и масло Ши).
- Жир (свиной/куриный/гусиный). На его основе можно создать крем для лечения обветренной и огрубевшей кожи рук.
- Сливочное масло. Оно помогает сохранить упругость и мягкость кожи рук.
- Ланолин (шерстяной воск извлекаемого из овечьей шерсти) – прекрасно увлажняет дерму, сохраняя необходимый уровень влаги в ее тканях.
- Любой жирный крем с минимальным количеством ароматизаторов и добавок.
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Дополнительные ингредиенты для домашнего крема:
- Для увлажнения кожи рук нужно использовать эфирные масла розмарина, розы, апельсина, жасмина и пачули, глицерин, травяные отвары и настои, витамин Е.
- Омолодить кожу рук поможет Витамин А, лимон, желток, натуральный мед, сливочное, оливковое или касторовое масло, масло макадамии, грейпфрута, лаванды, вазелин.
- Ускорить процесс заживления помогут подорожник, ромашка, чистотел, алоэ, облепиховое и масло чайного дерева, ладана, сандала, жасмина, морковный сок, кислые ягоды.
- Отбелить дерму способны молоко, эфиры различных цитрусов, ванили и розового дерева, мед, а также сок петрушки, огурца и лимона.
- Чтобы сделать питательный крем для рук нужно добавлять: мед, яичный желток, масла (жожоба, миндаля, кокоса, сандала), ланолин, пчелиный воск, сметана, сливки, авокадо.
Что нужно для приготовления крема для рук в домашних условиях
- емкость для приготовления крем;
- миска для водяной бани;
- стеклянные мисочки;
- венчик;
- ложка;
- шприц;
- баночка с темным стеклом.
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Помните, чтобы крем приносил пользу, важно соблюдать пропорции: 60 % из основы, на 30 % из масел растительного происхождения, 7 % занимают витамины и полезные вещества, 3 % - эфиры и загустители.
Рецепт крема для сухих рук
За основу возьмите пчелиный воск и по 2 ч. л. лецитина и ланолина. На водяной бане доведите до нужной температуры и добавьте неполную столовую ложку глицерина и меда. Такой крем поможет стать коже эластичной, защитит ее от непогоды, регенерирует имеющиеся повреждения.
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Рецепт питательного крема для рук
Хорошо взбейте 1 белок при помощи венчика и отставьте. Перетрите 100 г облепихи, смешайте их с любым маслом растительного происхождения (1 ст. л). Соедините компоненты, нанесите на руки минут на 30.
Рецепт увлажняющего крема для рук
На 50 г размягченного при комнатной температуре масла возьмите меда 15 г и отвар из череды в количестве 1 ст. л. Компоненты тщательно смешайте и разотрите.
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Рецепт антивозрастного крема
Возьмите по 10 мл кокосового и касторового масел, добавьте пюре из алоэ (измельчается 10 небольших листиков растения). Компоненты тщательно смешайте и добавьте 3-4 капельки масла эвкалипта. Держите смесь на водяной бане до тех пор, пока компоненты полностью не станут однородными.
Рецепт отбеливающего крема
За основу возьмите 20 г любого жирного крема без добавок. В него тонкой струйкой введите сок лимона (20 мл). Когда смесь станет полностью однородной, введите 20 г жирной сметаны. Такой крем работает безупречно.
Как хранить домашний крем для рук
Чтобы крем домашнего приготовления оказывал благотворное влияние на руки и выполнял свои функции, его необходимо хранить в холодильнике, подальше от морозильной камеры, в закрытой емкости из темного стекла.
Максимальный срок годности домашнего крема – 12 дней.