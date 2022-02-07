Девочки, готовимся быть во всеоружии!

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Знаем, что многие относятся к этому дню довольно-таки с предвзятым отношением, но не стоит быть столь категоричным касаемо празднования Дня всех влюбленных: строго отмечать или не отмечать вовсе — не единственное решение вопроса.

Мы считаем, 14 февраля — это лишь очередной повод для признания в любви близким людям, ну или +1 лишняя причина принарядиться и выглядеть чуть более нарядно, чем обычно, даже для самой себя. Если не хотите платья и каблуков, — всегда на помощь придет эффектная укладка.

Перед тем, как укладывать волосы, определитесь с планами на день: если вы решите провести время с любимыми дома, то сложная укладка с локонами, скорее всего, будет лишней, а вот если соберетесь с возлюбленным на ужин в ресторан, то можно и слегка потрудиться над прической, дополнив ее живыми цветами или украшениями.

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