Что надеть, когда празднуете День святого Валентина дома?

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Так уж сложилось, что многие пары скептически относятся ко Дню влюбленных. Не все хотят специально наряжаться, идти в ресторан и задаривать дорогими презентами именно в этот день. Но если вы все-таки решились со своей второй половинкой хотя бы скромно посидеть дома на День Валентина, — все равно девушка должна выглядеть красиво. Даже в спортивном костюме, как это продемонстрировала известная певица Бейонсе.

Знаменитость выложила в сеть серию фотографий в праздничном образе, нарядившись в красный бархатный костюм с олимпийкой и трениками из новой коллекции IVY PARK. Дополните образ очаровательными аксессуарами в виде очков или украшений с сердечками и все-таки поздравьте любимых!

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