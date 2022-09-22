Бьюти-приемы, которые лучше не использовать

Брови без укладки

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Много подводки

Сейчас в моде максимально естественные брови — все верно. Но отсутствие укладки бровей может сделать взгляд тяжелым, угрюмым, подчеркнув следы усталости на лице. Если ваши брови от природы яркие, то можно их даже не красить — просто уложите фиксирующим прозрачным гелем. Это поможет визуально «распахнуть» взгляд.

Черной подводкой стоит пользоваться очень ответственно и аккуратно. Не рисуйте слишком массивные и толстые линии — это сделает глаз визуально меньше. Подводите глаза максимально тонкой линией, повторяющей форму глаза, не злоупотребляя при этом тушью. В принципе, чтобы в этом убедиться, можно взглянуть на один из образов актрисы Джулии Фокс. Вы бы повторили такой мейкап?

Джулия Фокс Getty Images

Матирующая пудра на всем лице

Матирующую пудру стоит наносить только на самые «проблемные» зоны, где кожа быстро становится жирной, — это носогубная складка, подбородок, кончик носа и центр лба. Если использовать средство на всем лице, есть вероятность получения эффекта маски, который только сделает лицо еще более уставшим.

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