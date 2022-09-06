Как ухаживать за кожей рук после 40 лет в домашних условиях: ТОП-8 советов
Основные правила ухода за руками
1. Мойте руки водой комнатной температуры. Слишком холодная вода делает кожу грубой, а слишком горячая сушит и обезжиривает ее.
2. Избегайте частых и длительных контактов с водой. На первый взгляд может показаться, что лучший способ увлажнить руки — как можно дольше держать их в воде. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Вода как бы высасывает из кожи влагу через защитную оболочку клеток эпидермиса.
Читайте также: Не только иммунитет: как витамин C помогает бороться со старением3.Стирать, мыть посуду, убираться дома, работать на земле нужно только в резиновых перчатках, предварительно смазав руки кремом. Однако учтите, что перчатки создают парниковый эффект, а это вредит рукам. Поэтому работать в перчатках можно не дольше 5 мин. Если вы знаете, что домашние дела отнимут больше времени, наденьте под резиновые перчатки тонкие хлопчатобумажные. Они будут впитывать пот и предохранят руки от пересыхания.
4. Пользуйтесь увлажняющим кремом для рук. Обязательно смазывайте им руки утром и вечером. В идеале же кремом необходимо пользоваться после каждого контакта с водой.
5. Не забывайте смазывать кремом кожу на локтях: она очень нежная и при недостатке заботы быстро грубеет, становится шершавой и даже растрескивается. Периодически обрабатывайте локти пемзой и смазывайте их жирным кремом с добавлением нескольких капелек лимонного сока.
6. Раз в неделю очищайте руки скрабом. Можно приготовить специальный скраб для рук или воспользоваться средством для лица.
7. Обязательно ухаживайте за ногтями: делайте специальные ванночки, смазывайте ногти питательным кремом, 1 раз в 2 недели делайте маникюр.
8. Регулярно делайте массаж рук: он улучшает кровообращение и благотворно влияет на кожу.
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