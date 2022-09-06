После 40 лет, когда работа желез замедляется, проблема увлажнения кожи рук становится как никогда ранее актуальной

Как ухаживать за кожей рук после 40 лет в домашних условиях: ТОП-8 советов freepik.com

Основные правила ухода за руками

1. Мойте руки водой комнатной температуры. Слишком холодная вода делает кожу грубой, а слишком горячая сушит и обезжиривает ее.

2. Избегайте частых и длительных контактов с водой. На первый взгляд может показаться, что лучший способ увлажнить руки — как можно дольше держать их в воде. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Вода как бы высасывает из кожи влагу через защитную оболочку клеток эпидермиса.

Как ухаживать за кожей рук после 40 лет в домашних условиях freepik.com

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3.Стирать, мыть посуду, убираться дома, работать на земле нужно только в резиновых перчатках, предварительно смазав руки кремом. Однако учтите, что перчатки создают парниковый эффект, а это вредит рукам. Поэтому работать в перчатках можно не дольше 5 мин. Если вы знаете, что домашние дела отнимут больше времени, наденьте под резиновые перчатки тонкие хлопчатобумажные. Они будут впитывать пот и предохранят руки от пересыхания.

4. Пользуйтесь увлажняющим кремом для рук. Обязательно смазывайте им руки утром и вечером. В идеале же кремом необходимо пользоваться после каждого контакта с водой.

Как ухаживать за кожей рук после 40 лет в домашних условиях freepik.com

5. Не забывайте смазывать кремом кожу на локтях: она очень нежная и при недостатке заботы быстро грубеет, становится шершавой и даже растрескивается. Периодически обрабатывайте локти пемзой и смазывайте их жирным кремом с добавлением нескольких капелек лимонного сока.

6. Раз в неделю очищайте руки скрабом. Можно приготовить специальный скраб для рук или воспользоваться средством для лица.

Как ухаживать за кожей рук после 40 лет в домашних условиях freepik.com

7. Обязательно ухаживайте за ногтями: делайте специальные ванночки, смазывайте ногти питательным кремом, 1 раз в 2 недели делайте маникюр.

8. Регулярно делайте массаж рук: он улучшает кровообращение и благотворно влияет на кожу.

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