Расскажем, что делать в экстренных случаях, когда нет времени на долгие сборы

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Ситуаций, в которых не до макияжа, а выглядеть хочется красиво и ухоженно, может возникнуть сколько угодно. Так что будет небесполезно освоить приемы быстрого мейкапа. Если вы делаете мейкап буквально на бегу, высока вероятность того, что рука дрогнет, стоит только взяться за подводку или тушь. В этом случае выбирайте следующий вариант легкого макияжа, который займет у вас не больше 10 минут.

Макияж за 10 минут freepik.com

Быстрый макияж: поэтапная инструкция

Нанесите легкий BB-крем и проследите, чтобы не осталось пятен и разводов. Поверх распределите подушечками пальцев румяна. Бьюти-средство «два в одном» обязательно должно поселиться в вашей косметичке, ведь его можно растушевать на яблочках щек в качестве румян, а потом им же накрасить губы. Далее расчешите брови щеточкой с цветным гелем, а потом прокрасьте ресницы тушью. Готово!

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