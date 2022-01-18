Лайфхаки, которые помогут забыть о черных точках на лице

ТОП-5 советов, как избавиться от черных точек на лице freepik.com

Что такое чёрные точки

Чёрные точки — это крупные поры, которые по каким-то причинам оказались забиты отмершей кожей и кожным салом. Чаще всего такие отметины появляются на лице, особенно щеках, подбородке и крыльях носа. Но могут встречаться на спине, шее, груди, руках и плечах — то есть там, где много волосяных фолликулов и сальных желёз.

Как убрать черные точки на лице в домашних условиях? freepik.com

Вот несколько способов, каждый из которых может очистить кожу от открытых комедонов:

Можно нанесите маску с белой глиной плотным слоем, но только на проблемные участки. И в любом случае избегайте нежных зон вокруг глаз и губ (эти части лица склонны к сухости из-за отсутствия сальных желез). Тем, кто привык доверять только своим рукам, гладкость кожи обеспечат гели с отшелушивающими частицами, бальзамы, пенки и другие средства для ежедневного применения. Их ассортимент сейчас невероятно широк. Выбирайте, что вам больше подходит по типу кожи, аромату, текстуре и бюджету. Главное, не забывайте пользоваться утром и вечером, а потом увлажнять кожу. Экстренно избавиться от черных точек на носу помогут и специальные патчи, которые часто продаются в аптеках. Специальный пластырь нужно наклеить на проблемный участок, а затем удалить вместе с загрязнениями. Просто, быстро, эффективно и недорого. Однако коренным образом проблему черных точек эти средства не решат. Забудьте о домашней механической чистке. Выдавливая черные точки, вы только травмируете и растягиваете поры. В итоге они начнут загрязняться еще больше. Да и косметологи этой методике предпочитают ультразвуковую чистку. После нее лицо не выглядит так, будто вас покусал рой пчел. Делайте эту процедуру раз в 2-3 месяца — и забудете о черных точках. Стоит также пересмотреть свой образ жизни: нужно первым делом перестать есть много жирной пищи, сладкого, употреблять алкоголь и т.д. Эти продукты только ухудшают состояние кожи, провоцируя выделение лишнего кожного сала. И наоборот, употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, белком, витаминами А и Е, способствует улучшению пищеварения, а значит, и кожа становится более здоровой.

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