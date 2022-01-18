Как избежать электризации волос: 3 важных правила
Обращайте внимание на подкладку головных уборов
Читайте также: Как предотвратить сечение кончиков волосЗимой вместо хлопка следует выбирать гладкие плотные материалы, к примеру, атлас или шелк. Такие ткани исключают электризацию, не провоцируя излишнее трение волос. Также постарайтесь спать только на шелковых наволочках, поскольку соприкосновение волос с подушкой также имеет огромное влияние на их структуру.
Реже используйте шампунь
Если сократить количество шампуня, который вы используете в процессе мытья головы, и делать это реже, волосы станут более гладкими. Так происходит потому, что шампунь смывает с них себум, защищающий от повреждений. Если вы привыкли мыть голову каждый день, постарайтесь постепенно перейти на мытье через день. Уже спустя 2-3 недели вы почувствуете, что волосы стали шелковистыми и проблема электризации не будет вас беспокоить.
Включите масла в уход за волосами
Подойдет даже обычное кокосовое масло или морковное. Главное — не переборщить с количеством средства, чтобы волосы не выглядели чересчур сальными. А если масла вам не подходят, используйте легкие спреи. Однако проследите за тем, чтобы в составе средства не было спирта, поскольку он сильно сушит волосы.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: