Как ухаживать за волосами зимой, чтобы они не электризовались?

Обращайте внимание на подкладку головных уборов

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Реже используйте шампунь

Зимой вместо хлопка следует выбирать гладкие плотные материалы, к примеру, атлас или шелк. Такие ткани исключают электризацию, не провоцируя излишнее трение волос. Также постарайтесь спать только на шелковых наволочках, поскольку соприкосновение волос с подушкой также имеет огромное влияние на их структуру.

Реже используйте шампунь freepik.com

Если сократить количество шампуня, который вы используете в процессе мытья головы, и делать это реже, волосы станут более гладкими. Так происходит потому, что шампунь смывает с них себум, защищающий от повреждений. Если вы привыкли мыть голову каждый день, постарайтесь постепенно перейти на мытье через день. Уже спустя 2-3 недели вы почувствуете, что волосы стали шелковистыми и проблема электризации не будет вас беспокоить.

Включите масла в уход за волосами

Подойдет даже обычное кокосовое масло или морковное. Главное — не переборщить с количеством средства, чтобы волосы не выглядели чересчур сальными. А если масла вам не подходят, используйте легкие спреи. Однако проследите за тем, чтобы в составе средства не было спирта, поскольку он сильно сушит волосы.

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