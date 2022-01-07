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Регулярно подстригайте кончики

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Пилинг кожи головы

Необходимо посещать мастера каждые 1-2 месяца, даже если вы хотите отрастить длинные волосы. Если регулярно срезать примерно по полсантиметра сеченных волос, локоны будут расти красивыми и здоровыми, да еще и с удвоенной скоростью.

Регулярно удалять загрязнения и мертвые клетки кожи необходимо не только на лице и теле, но и на коже головы. Делайте пилинг 2-3 раза в месяц, и приятные изменения во внешнем виде волос не заставят себя долго ждать.

Делайте пилинг головы 2-3 раза в месяц freepik.com

Используйте термозащиту

Высокие температуры для волос не менее губительны, чем низкие, поэтому специалисты рекомендуют всегда использовать термозащитные сыворотки и масла (особенно, если вы регулярно делаете укладку феном или стайлером).

Пошаговый уход

Естественно, важно подобрать хороший и правильный шампунь для вашего типа волос, который будет максимально очищать волосы, а для увлажнения, питания и укрепления необходимо использовать кондиционеры и маски. И вовсе не обязательно покупать большое количество дорогостоящих средств — с этой функцией отлично справляются натуральные масла.

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