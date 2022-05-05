Если вы хотите осветлить волосы, не обязательно идти в салон. Это легко можно сделать в домашних условиях

Как осветлить волосы без вреда в домашних условиях freepik.com

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Вредно осветлять волосы или нет?

Бывают моменты, когда каждая девушка хочет что-то изменить в своей внешности: купить какую-то непривычную вещь в гардероб или кардинально сменить цвет волос. Если с одеждой все просто, то изменить оттенок волос гораздо сложнее. Ведь при неправильном подходе к изменению цвета можно сильно и надолго испортить волосы.

Любое изменение цвета сказывается на состоянии ваших волос:

при минимальном повреждении вас ждет сухость волос

при умеренном повреждении - ломкость и секущиеся концы

при сильном повреждении -ломкость и выпадение волос

Как подготовить волосы к осветлению, чтобы нанести минимум вреда freepik.com

Как подготовить волосы к осветлению, чтобы нанести минимум вреда?

Избегайте лаков и гелей

Ограничьте термическое воздействие на волосы

Обеспечьте локонам должный уход: питание, увлажнение, тщательное очищение

Избавьтесь от секущихся концов до окрашивания

Шевелюра не должна содержать следов стайлинга

Ведите здоровый образ жизни: питание, сон, отсутствие вредных привычек

Вредно осветлять волосы или нет freepik.com

Как осветлить волосы в домашних условиях без вреда?

Лимонный сок

Свежевыжатый лимонный сок обладает отбеливающими свойствами. Мы предлагаем два рецепта осветления вашей шевелюры:

Ингредиенты для сухого типа волос:

Кондиционер – ¼ ст. Свежевыжатый сок лимона – 1 ст.

Ингредиенты​ для нормального типа волос:

Теплая вода – ¼ ст. Свежевыжатый сок лимона – 1 ст.

Налейте сок в тарелку, добавьте воду или кондиционер и взболтайте. Отставьте смесь на 15 минут. Наносите на волосы с помощью ватных дисков. Обработав все пряди, держите маску 2 часа. Дальше помойте волосы шампунем.

ВАЖНО: Результат проявится только спустя 2-4 недели.

Лимонный сок freepik.com

Перекись водорода

Это самое дешевое и доступное средство для осветления волос.

Помойте голову с шампунем и хорошо расчешитесь. Наполните бутылочку с распылителем перекисью водорода. Поочередно распыляйте перекись на пряди от корней до кончиков, но если вы хотите осветлить часть волос, обработайте средством только нужные пряди. Оставьте минут на 50 (чем темнее волосы, тем больше времени понадобится).

ВАЖНО: Если во время процедуры возникают неприятные ощущения, сразу же смойте состав. Перекись водорода не осветляет в один миг, вам может понадобиться несколько процедур.

Ромашка

Также в осветлении волос поможет лекарственная ромашка.

Вам понадобится:

Ромашка – 30 г Сок 0,5 лимона – при желании Вода – 250 мл

Залейте ромашку вскипевшей водой, дайте остыть и фильтруйте через марлю. Помойте голову. Сполосните волосы настоем ромашки и дайте ей высохнуть.

Лекарственная ромашка freepik.com

Кефир

Этот кисломолочный напиток осветляет волосы, ускоряет рост прядей и восстанавливает их структуру. Нанесите кефир на сухие пряди, обмотайте голову пленкой, утеплите ее полотенцем и подождите 2 часа.

Корица

Как осветлить темные волосы?

Темноволосым девушкам, которые желают радикально сменить внешность, нужно учитывать следующие рекомендации:

Волосы получат нужный оттенок только после осветлителя, который используется для разрушения пигмента, отвечающего за цвет.

Любое осветление меняет структуру волос.

Окрашивайте волосы в несколько этапов.

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