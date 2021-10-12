Рассказываем, каких ошибок стоит избегать в уходе за кожей в осенний период

Отказ от SPF

Читайте также: 5 бьюти-средств, о которых лучше забыть в холода

Самая распространенная и опасная ошибка — отказ от солнцезащитных средств с наступлением осени. Даже если за окном непроглядная серость, ультрафиолетовое излучение все еще достаточно активно, чтобы повреждать клетки вашей кожи и запускать в них необратимые процессы старения. Вне зависимости от погоды и времени года возьмите в привычку наносить крем с SPF50 перед каждым выходом на улицу, и ваша кожа скажет вам спасибо.

Самая распространенная и опасная ошибка — отказ от солнцезащитных средств с наступлением осени Pinterest

Недостаточное увлажнение

Как только на улице становится холодно (а в нашем климате это происходит уже в первой половине сентября), во всех домах включают отопление, что несомненно хорошо для нас, но очень плохо для нашей кожи. Воздух, нагреваемый батареями, очень сухой, и на кожу он оказывает далеко не самое лучшее влияние. Хорошим решением может стать увлажнитель воздуха, но можно ограничиться и качественным увлажняющим комплексом косметических средств. Используйте тоники и сыворотки для дополнительного увлажнения и не забывайте про маски для лица. Помните: чем суше ваша кожа, тем быстрее на ней проявляются признаки старения.

Недостаточное увлажнение Pinterest

Слишком жирные текстуры

Читайте также: Окрашивание бровей дома: 5 ошибок, которые совершают все

Летом мы стараемся обходиться без масел и «тяжелых» компонентов в уходе, поскольку коже и так непросто приходится на жаре. Однако приход осени — еще не повод доставать из арсенала самые плотные жирные крема, их время придет зимой. Пока лучше сосредоточиться на восстановлении естественного липидного барьера кожи — в этом вам поможет косметика со скваланом и церамидами.

Приход осени — еще не повод доставать из арсенала самые плотные жирные крема Pinterest

Горячая вода

В холодную погоду особенно приятно прийти домой и постоять под горячим душем или принять согревающую ванну. Однако косметологи не рекомендуют злоупотреблять горячими водными процедурами. Под воздействием высокой температуры кожа начинает активно терять влагу, из-за чего быстро появляется ощущение сухости, стянутость и шелушение. Старайтесь использовать теплую воду как для умывания, так и для приема душа, чтобы защитить свою кожу от обезвоживания.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: