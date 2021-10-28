Прозрачная пудра вместо тонирующей

Профессиональные визажисты категорически не советуют в течение дня обновлять тональную пудру. Так вы получаете толстый неровный слой и – что ещё хуже – «вбиваете» в кожу себум и загрязнения, которые уже успели появиться на лице. Вместо этого лучше приобретите прозрачную (или, как её называют специалисты, транспарентную) пудру, которую можно наслаивать сколько угодно раз. Она устраняет жирный блеск и продлевает стойкость макияжа.

Зафиксируйте помаду на губах на весь день

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Первый лайфхак, который защитит вашу помаду от размазывания и стирания: сначала закрасьте губы карандашом и лишь затем продублируйте помадой. Второй способ — нанесите немного пудры на салфетку и аккуратно приложите её к губам, поверх помады. Кстати, с этим простым трюком макияж губ не только долго продержится, но и не отпечатается на зубах.

Зафиксируйте помаду на губах на весь день
Зафиксируйте помаду на губах на весь день
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Пользуйтесь домашними скрабами

Нет никакой нужды тратиться на дорогие скрабы для тела. Во-первых, отшелушивающие частицы в них гораздо менее эффективны, чем обычная жёсткая мочалка. Во-вторых, домашние средства, сочетающие оливковое масло (одну часть) с сахаром, морской солью или кофейной гущей (две части) и парой капель эфирного масла, ничем не хуже магазинных и к тому же позволяют сэкономить. А вместо скраба для губ используйте засахаренный мёд — это отличный способ смягчить и обновить нежную кожу.

Сахарный скраб для тела в домашних условиях
Сахарный скраб для тела в домашних условиях
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Одна помада для полного макияжа

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Визажисты за кулисами модных показов нередко делают макияж лишь одним средством — чаще всего помадой. Попробуйте выполнить ею полный мейкап — это смотрится очень свежо и актуально. Наносите подходящий вам оттенок помады не только на губы, но и на яблочки щёк, и на веки, а ещё ей можно слегка оттенить кончик носа для создания эффекта отдохнувшего и румяного лица.

Простой трюк для длинных пушистых ресниц

Чтобы получить длинные, пушистые ресницы и выразительный взгляд, попробуйте следующее: перед тем как наносить тушь, промокните кисточку мягкой тканью — это позволит удалить излишки туши, и вы сможете нанести её аккуратным слоем без комочков и «паучьих лапок». Визажисты также советуют избавиться от привычки двигать щёточку для туши вдоль флакона — так вы нагнетаете в него воздух, и тушь быстрее засохнет. Профессионалы проворачивают щёточку в тубе, чтобы набрать необходимое количество средства.

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