Делаем акцент на глаза по примеру Евы Лонгории

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Популярная актриса Ева Лонгория любит классический макияж, но с ярким акцентом на глазах: звезду чаще всего на фото можно видеть со smoky eyes. Вполне логично, ведь когда брюнетка густо подводит глаза черным карандашом, то они смотрятся выразительнее, добавляя взгляду глубины. Но если выбрать каял в более ярком оттенке, к примеру, синем, то поразить окружающих получится гораздо быстрее.

Визажист Евы прокрасил ее нижние веки в лазурном оттенке, в цвет платью звезды, показав, что вся синяя палитра в макияже подходит не только девушкам со светлым цветом волос, но и кареглазым брюнеткам.

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