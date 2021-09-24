Вместо красивой и ровной стрелки получаете неопрятную и кривую линию? Чтобы свести подобные неприятности к минимуму, воспользуйтесь советами профессионального визажиста из Чикаго Паулы Хекенаст

1. Подводите глаза тенями и кисточкой

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Как нарисовать красивые стрелки Pinterest

2. Нагрейте карандаш феном

«Хотя карандаш и фломастер со встроенным стержнем кажутся невероятно удобными, с ними редко получается добиться идеального эффекта», — рассказывает Паула. Попробуйте подобрать тени под цвет вашей подводки (вы можете выбрать и матовые, и мерцающие: в зависимости от образа, который хотите создать). Возьмите маленькую кисточку, чтобы нарисовать аккуратную дымчатую стрелку. Тенями вам будет легче создать равномерную линию.

Когда вы рисуете стрелку карандашом, то ощущение такое, будто царапаете веко наждачной бумагой? Маленькая хитрость решит вашу проблему. Попробуйте немного нагреть карандаш феном: он размягчится, и нарисовать линию будет намного легче. Не нужно греть карандаш долго: для размягчения достаточно 2-3 секунд.

Как нарисовать красивые стрелки Pinterest

3. Нет подводки — используйте тушь

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Как нарисовать красивые стрелки Pinterest

4. Ведите линию с внешнего уголка глаза

Как нарисовать красивые стрелки Pinterest

5. Проводите линию карандашом перед подводкой

По какой-то случайности в вашей косметичке оказалась только тушь, а вы хотите срочно сделать красивые стрелки? Не спешите расстраиваться. Просто проведите стрелку тушью очень близко к линии ресниц. У вас получится мягкая линия. Если в косметичке есть кисточка, используйте ее, нанося тушь вместо подводки. Один нюанс: наносить тушь можно только на внешнее веко.Чтобы создать натуральную сплошную линию, начинайте вести ее от внешнего уголка глаза к внутреннему. Так вам будет легко представить, какой должна быть стрелка — летящей и тонкой или яркой и жирной. Вы сможете остановиться, оценить свои усилия и снова продолжить макияж.

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Как нарисовать красивые стрелки Pinterest

6. Используйте визитку

Если вам сложно нарисовать красивую стрелку жидкой подводкой, этот совет для вас: попробуйте сначала подвести глаз карандашом, а затем проведите подводкой поверх нарисованной линии. Окончательный макияж от этого не испортится, а вам будет легче добиться идеала, ведь стирать карандаш гораздо легче, чем жидкую подводку.

Чтобы провести ровную линию от руки, нужна практика. Если вы не хотите тратить кучу времени, чтобы сделать эффект кошачьих глаз, возьмите себе в помощь обычную визитку. Приложите ее к уголку глаза и проведите стрелку вдоль края визитки. Линия получится идеально ровной всего за пару секунд!

Как нарисовать красивые стрелки Pinterest

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