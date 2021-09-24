Лайфхаки от визажиста: как сделать красивые стрелки с первого раза
1. Подводите глаза тенями и кисточкой
Читайте также: Как избавиться от первых признаков старения — морщин на шее«Хотя карандаш и фломастер со встроенным стержнем кажутся невероятно удобными, с ними редко получается добиться идеального эффекта», — рассказывает Паула. Попробуйте подобрать тени под цвет вашей подводки (вы можете выбрать и матовые, и мерцающие: в зависимости от образа, который хотите создать). Возьмите маленькую кисточку, чтобы нарисовать аккуратную дымчатую стрелку. Тенями вам будет легче создать равномерную линию.
2. Нагрейте карандаш феном
Когда вы рисуете стрелку карандашом, то ощущение такое, будто царапаете веко наждачной бумагой? Маленькая хитрость решит вашу проблему. Попробуйте немного нагреть карандаш феном: он размягчится, и нарисовать линию будет намного легче. Не нужно греть карандаш долго: для размягчения достаточно 2-3 секунд.
3. Нет подводки — используйте тушь
Читайте также: Офисный макияж: 5 главных ошибок при созданииПо какой-то случайности в вашей косметичке оказалась только тушь, а вы хотите срочно сделать красивые стрелки? Не спешите расстраиваться. Просто проведите стрелку тушью очень близко к линии ресниц. У вас получится мягкая линия. Если в косметичке есть кисточка, используйте ее, нанося тушь вместо подводки. Один нюанс: наносить тушь можно только на внешнее веко.
4. Ведите линию с внешнего уголка глазаЧтобы создать натуральную сплошную линию, начинайте вести ее от внешнего уголка глаза к внутреннему. Так вам будет легко представить, какой должна быть стрелка — летящей и тонкой или яркой и жирной. Вы сможете остановиться, оценить свои усилия и снова продолжить макияж.
5. Проводите линию карандашом перед подводкой
Читайте также: ТОП-5 лучших ароматов осени 2021Если вам сложно нарисовать красивую стрелку жидкой подводкой, этот совет для вас: попробуйте сначала подвести глаз карандашом, а затем проведите подводкой поверх нарисованной линии. Окончательный макияж от этого не испортится, а вам будет легче добиться идеала, ведь стирать карандаш гораздо легче, чем жидкую подводку.
6. Используйте визитку
Чтобы провести ровную линию от руки, нужна практика. Если вы не хотите тратить кучу времени, чтобы сделать эффект кошачьих глаз, возьмите себе в помощь обычную визитку. Приложите ее к уголку глаза и проведите стрелку вдоль края визитки. Линия получится идеально ровной всего за пару секунд!
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